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Haberler Fotohaber İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:33

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığı hızla düşerken yurdun bazı bölgelerinde kar ve sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un İstanbul kar yağışı tahminleri değişti. Bu noktada ise ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Bu hafta sıcaklıkların birkaç derece birden artacağı belirtilirken megakent için gizli buzlanma uyarısı yapıldı. Uzmanların kar yağışı tahminleri ise yerini sağanak yağışa bıraktı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde hava sıcaklığı hızla düşmüş ve soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini göstermişti. Uzman isimlerden cuma ve hafta sonu için İstanbul kar yağışı açıklaması gelmişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tahminleri güncellendi. Yeni haftaya girilmesiyle beraber sıcaklıkların artacağı kaydedilirken sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu noktada megakentliler "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu kontrolüne başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı…

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bugünden itibaren artarak bu hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

Yapılan tahminlere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

15-19 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

15 Ocak 2024 Pazartesi

Hava Durumu: Çok bulutlu

En yüksek: 15°C

En düşük: 7°C

16 Ocak 2024 Salı

Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı

En yüksek: 14°C

En düşük: 11°C

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