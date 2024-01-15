İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:33
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığı hızla düşerken yurdun bazı bölgelerinde kar ve sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un İstanbul kar yağışı tahminleri değişti. Bu noktada ise ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Bu hafta sıcaklıkların birkaç derece birden artacağı belirtilirken megakent için gizli buzlanma uyarısı yapıldı. Uzmanların kar yağışı tahminleri ise yerini sağanak yağışa bıraktı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar...