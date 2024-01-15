İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM’dan gizli buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

Yapılan tahminlere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.