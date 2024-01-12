İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:43
Günlerce uyarısı yapılan soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken birçok kesimde kar ve sağanak etkili oluyor. ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Megakente buzlanma uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken, kar yağışı için yeni bir tahminde bulunan uzmanlar gün ve saat verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar.