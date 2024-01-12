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Haberler Fotohaber İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:43

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

Günlerce uyarısı yapılan soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken birçok kesimde kar ve sağanak etkili oluyor. ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Megakente buzlanma uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken, kar yağışı için yeni bir tahminde bulunan uzmanlar gün ve saat verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

Ocak ayına girilmesiyle beraber hava sıcaklığı hızla düştü. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görüldü. Şimdi de uzman isimlerden yeni bir İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Hatta yağış için gün ve saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları sonrası "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul hava durumu raporu megakentte yaşayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM son dakika İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı…

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da da kar beklentisi arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Bazı bölgelerde ise sağanak görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulundu.

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İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! UZMAN İSİM TARİH VE SAAT VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih ve saat veren Orhan Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.

Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı. Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek."

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

METEOROLOJİ VE AKOM DA UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için tarih verdi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

AKOM'DAN GİZLİ BUZLANMA UYARISI

AKOM da X hesabından İstanbulluları uyardı.

Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Haftalık hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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