İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den kar ve buzlanma uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün mü?

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! UZMAN İSİM TARİH VE SAAT VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih ve saat veren Orhan Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.

Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı. Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek."