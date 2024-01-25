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Haberler Fotohaber İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:10

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarihi verdi. Bu noktada İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Peki; İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı uzun süredir kar yağışı bekleyen İstanbullular tarafından bir süredir sorgulanıydu. MGM İstanbul'da beklenen kar yağışı için önemli uyarılarda bulundu. Hafta sonu birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı beklenirken mega kentlilerin gözü İstanbul hava durumunda. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu kar yağar mı? İşte, 26,27,28 Ocak hava durumu ve merak edilenler...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

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İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

METEOROLOJİ'DEN 7 KENTE SARI KODLU UYARI!
Sarı uyarı verilen iller Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak olarak sıralandı.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

YOĞUN KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A YAKIN
Beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

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