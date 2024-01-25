Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:10
İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarihi verdi. Bu noktada İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Peki; İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? İşte, detaylar…