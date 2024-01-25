İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: MGM duyurdu! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı uzun süredir kar yağışı bekleyen İstanbullular tarafından bir süredir sorgulanıydu. MGM İstanbul'da beklenen kar yağışı için önemli uyarılarda bulundu. Hafta sonu birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı beklenirken mega kentlilerin gözü İstanbul hava durumunda. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu kar yağar mı? İşte, 26,27,28 Ocak hava durumu ve merak edilenler...