İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|198
198
180
180
|203
203
185
185
|502,97621
498,03362
511,63515
511,40545
|9.787
11.277
11.876
10.788
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|62
72
72
72
|469,34903
456,79144
478,89731
480,45790
|29.925
33.854
33.470
31.407
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|438,79027
437,04165
472,06860
464,79629
|56.616
48.478
38.865
43.992
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|62
67
67
67
|427,69431
407,44868
436,79894
430,22739
|67.761
74.988
70.514
74.632
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|426,7752
411,91720
440,28417
431,70535
|68.739
70.603
67.215
73.208
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
54
52
|397,87585
374,85900
414,43683
409,67787
|101.532
111.681
93.597
95.530
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|378,85579
357,51377
388,70161
387,39228
|126.618
135.918
125.345
120.915
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
100
100
100
|96
106
106
103
|377,12703
350,57386
371,52511
372,47755
|129.134
147.136
150.377
140.621
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|366,99654
338,08323
354,06878
338,64612
|144.299
169.429
180.760
197.247
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|358,77294
329,54937
339,72643
313,71196
|158.041
186.666
210.538
254.288
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
53
52
|358,1937
336,90699
366,73945
342,34514
|159.046
171.678
158.160
189.963
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
60
60
|29
32
64
62
|340,25261
326,26917
342,56720
353,51755
|194.246
193.849
204.268
169.959
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
—
|42
49
42
—
|332,65724
307,59963
325,56287
—
|211.454
241.723
245.637
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
45
52
52
|324,29083
Dolmadı
406,22859
415,89598
|232.484
Dolmadı
103.068
88.858
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|310,38106
291,06764
305,17867
304,30594
|273.040
296.417
308.727
280.656
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
325,77841
—
—
|Dolmadı
195.008
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
473,71678
459,50317
|Dolmadı
Dolmadı
37.524
48.413
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|410,18282
436,93475
423,32770
416,30617
|4.988
6.455
7.580
11.599
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|385,94804
418,90277
405,42135
404,61137
|14.860
14.844
17.066
18.923
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
41
41
|371,07221
400,24137
377,77046
376,54868
|27.198
31.641
47.870
51.475
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|370,09443
397,21128
380,82506
377,39965
|28.226
35.310
43.196
50.044
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|368,7352
396,10866
367,21499
365,53559
|29.767
36.735
67.128
71.858
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|366,31724
407,43123
396,67805
393,25625
|32.488
23.996
24.268
29.209
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|361,52881
388,92878
381,51239
386,30818
|38.783
47.093
42.196
37.318
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|358,23384
390,56714
361,80006
363,50694
|43.607
44.536
78.883
76.140
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|358,20182
—
—
—
|43.655
…
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|356,85443
—
—
—
|45.801
…
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|348,86728
375,00813
354,84175
352,83318
|60.036
72.574
96.362
102.732
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Almanca) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|22
—
—
—
|347,24632
—
—
—
|63.376
…
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|266,59802
—
—
—
|499.833
…
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
190
190
190
|82
195
195
195
|426,99484
415,62521
429,93886
430,65047
|9.430
20.025
13.045
17.312
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|64
64
84
82
|383,85748
381,34942
396,37127
400,98325
|51.618
59.572
50.905
55.868
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|371,51552
367,73569
377,15296
374,53490
|73.839
84.013
88.201
109.819
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
40
40
|42
59
41
41
|365,57136
347,90972
355,94881
354,96045
|86.368
131.986
142.575
161.317
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|363,9708
361,81686
372,15922
371,87078
|89.921
96.684
99.529
116.100
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
41
41
|362,47951
344,62042
348,62386
344,10497
|93.389
141.616
165.876
195.666
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|42
64
41
41
|359,44715
343,01611
351,67476
350,06189
|100.565
146.514
155.841
176.157
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|42
59
52
52
|356,35221
338,42278
341,47597
337,08908
|108.200
161.108
191.640
221.036
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|54
64
54
52
|352,24133
336,07518
339,53075
332,87771
|119.071
169.130
199.354
237.667
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
63
62
|349,61343
333,53993
344,52835
344,42007
|126.471
178.368
180.202
194.601
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|346,17142
332,00474
337,59001
332,23466
|136.549
184.129
207.074
240.425
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|344,97724
328,50784
339,58153
338,47642
|140.191
197.789
199.145
215.828
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maliye
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
—
|32
42
32
—
|344,11127
327,56861
330,08092
—
|142.880
201.711
239.444
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|42
64
42
41
|341,23838
325,08981
330,15325
325,31910
|152.167
212.316
239.070
270.211
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
54
52
|323,637
316,75108
323,73164
325,92152
|219.644
251.076
270.181
267.523
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|314,29207
300,45926
302,77363
306,02676
|264.438
346.539
393.380
371.668
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|307,58421
298,26285
303,15082
301,64966
|301.243
361.446
390.804
399.039
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|306,55582
299,04099
305,49032
311,49279
|307.273
356.121
375.061
339.851
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
60
60
|37
42
64
62
|302,46751
297,70754
299,80109
298,12516
|332.170
365.344
413.945
422.575
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|298,82394
292,76477
295,45477
291,44086
|356.222
401.012
445.348
469.736
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|292,49473
254,63890
227,23381
221,69887
|400.405
773.877
1.183.594
1.263.950
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|407,40826
414,22162
420,46596
412,68625
|18.788
…
20.263
19.541
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Dilbilimi
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|37
37
32
—
|402,7267
405,55753
403,37711
—
|20.555
22.356
26.932
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|333,11191
307,82290
—
—
|50.935
68.699
—
—