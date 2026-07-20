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Haberler Fotohaber İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:23

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tercih listesinde İstanbul'a yer vermeyi düşünen adayların karşısına farklı puan türlerinde çok sayıda bölüm çıkıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde programların son yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bulunuyor. YÖK Atlas kaynaklı bilgiler üzerinden bölüm seçenekleri tek tek incelenebilecek.

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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite adayları tercih listelerini oluştururken bölümlerin yalnızca taban puanına değil, başarı sıralamasına da bakıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2026 tablosunda programların geçen yıl oluşan yerleştirme sonuçları ile kontenjan bilgileri yer alıyor.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 198
198
180
180		 203
203
185
185		 502,97621
498,03362
511,63515
511,40545		 9.787
11.277
11.876
10.788
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 62
72
72
72		 469,34903
456,79144
478,89731
480,45790		 29.925
33.854
33.470
31.407
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 438,79027
437,04165
472,06860
464,79629		 56.616
48.478
38.865
43.992
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 62
67
67
67		 427,69431
407,44868
436,79894
430,22739		 67.761
74.988
70.514
74.632
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 426,7752
411,91720
440,28417
431,70535		 68.739
70.603
67.215
73.208
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
54
52		 397,87585
374,85900
414,43683
409,67787		 101.532
111.681
93.597
95.530
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 378,85579
357,51377
388,70161
387,39228		 126.618
135.918
125.345
120.915
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
100
100
100		 96
106
106
103		 377,12703
350,57386
371,52511
372,47755		 129.134
147.136
150.377
140.621
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 366,99654
338,08323
354,06878
338,64612		 144.299
169.429
180.760
197.247
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 358,77294
329,54937
339,72643
313,71196		 158.041
186.666
210.538
254.288
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
53
52		 358,1937
336,90699
366,73945
342,34514		 159.046
171.678
158.160
189.963
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
60
60		 29
32
64
62		 340,25261
326,26917
342,56720
353,51755		 194.246
193.849
204.268
169.959
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
 42
49
42
 332,65724
307,59963
325,56287
 211.454
241.723
245.637
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
45
52
52		 324,29083
Dolmadı
406,22859
415,89598		 232.484
Dolmadı
103.068
88.858
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 310,38106
291,06764
305,17867
304,30594		 273.040
296.417
308.727
280.656
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1

 Dolmadı
325,77841

 Dolmadı
195.008
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1

1
1		 Dolmadı
Dolmadı
473,71678
459,50317		 Dolmadı
Dolmadı
37.524
48.413
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 410,18282
436,93475
423,32770
416,30617		 4.988
6.455
7.580
11.599
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 385,94804
418,90277
405,42135
404,61137		 14.860
14.844
17.066
18.923
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
41
41		 371,07221
400,24137
377,77046
376,54868		 27.198
31.641
47.870
51.475
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 370,09443
397,21128
380,82506
377,39965		 28.226
35.310
43.196
50.044
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 368,7352
396,10866
367,21499
365,53559		 29.767
36.735
67.128
71.858
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 366,31724
407,43123
396,67805
393,25625		 32.488
23.996
24.268
29.209
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 361,52881
388,92878
381,51239
386,30818		 38.783
47.093
42.196
37.318
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 358,23384
390,56714
361,80006
363,50694		 43.607
44.536
78.883
76.140
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 358,20182


 43.655
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 356,85443


 45.801
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 348,86728
375,00813
354,84175
352,83318		 60.036
72.574
96.362
102.732
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Almanca) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 22


 347,24632


 63.376
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 266,59802


 499.833
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
190
190
190		 82
195
195
195		 426,99484
415,62521
429,93886
430,65047		 9.430
20.025
13.045
17.312
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 64
64
84
82		 383,85748
381,34942
396,37127
400,98325		 51.618
59.572
50.905
55.868
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 371,51552
367,73569
377,15296
374,53490		 73.839
84.013
88.201
109.819
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
40
40		 42
59
41
41		 365,57136
347,90972
355,94881
354,96045		 86.368
131.986
142.575
161.317
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 363,9708
361,81686
372,15922
371,87078		 89.921
96.684
99.529
116.100
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
41
41		 362,47951
344,62042
348,62386
344,10497		 93.389
141.616
165.876
195.666
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 42
64
41
41		 359,44715
343,01611
351,67476
350,06189		 100.565
146.514
155.841
176.157
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 42
59
52
52		 356,35221
338,42278
341,47597
337,08908		 108.200
161.108
191.640
221.036
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 54
64
54
52		 352,24133
336,07518
339,53075
332,87771		 119.071
169.130
199.354
237.667
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
63
62		 349,61343
333,53993
344,52835
344,42007		 126.471
178.368
180.202
194.601
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 346,17142
332,00474
337,59001
332,23466		 136.549
184.129
207.074
240.425
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 344,97724
328,50784
339,58153
338,47642		 140.191
197.789
199.145
215.828
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maliye
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
 32
42
32
 344,11127
327,56861
330,08092
 142.880
201.711
239.444
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 42
64
42
41		 341,23838
325,08981
330,15325
325,31910		 152.167
212.316
239.070
270.211
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
54
52		 323,637
316,75108
323,73164
325,92152		 219.644
251.076
270.181
267.523
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 314,29207
300,45926
302,77363
306,02676		 264.438
346.539
393.380
371.668
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 307,58421
298,26285
303,15082
301,64966		 301.243
361.446
390.804
399.039
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 306,55582
299,04099
305,49032
311,49279		 307.273
356.121
375.061
339.851
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
60
60		 37
42
64
62		 302,46751
297,70754
299,80109
298,12516		 332.170
365.344
413.945
422.575
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 298,82394
292,76477
295,45477
291,44086		 356.222
401.012
445.348
469.736
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 292,49473
254,63890
227,23381
221,69887		 400.405
773.877
1.183.594
1.263.950
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 407,40826
414,22162
420,46596
412,68625		 18.788

20.263
19.541
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Dilbilimi
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 37
37
32
 402,7267
405,55753
403,37711
 20.555
22.356
26.932
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 333,11191
307,82290

 50.935
68.699

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