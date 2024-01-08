Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
15:58
İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya zam yaptı. 8 Ocak'taki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 28'lik zammın ardından servis ücretlerine de zam geldi. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 okul servis ücretleri