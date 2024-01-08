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Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 15:58

İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya zam yaptı. 8 Ocak'taki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 28'lik zammın ardından servis ücretlerine de zam geldi. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 okul servis ücretleri

İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine ve servis ücretlerine ortalama yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Gelen son dakika haberi sonrası "İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Yeni servis zammı sonrası 2024 Servis ücretleri kaç para?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 2024 servis ücret bilgileri...

İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Okul servsilerine uygulanan zam ikinci yarı yıldan sonra geçerli olacak.

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İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

İstanbul'da okul servisleri için servisçiler yüzde 60 oranında, taksiciler ise yüzde 65 oranında zam talep ediyordu.

Son olarak ise geçtiğimiz Ağustos ayında yükselen akaryakıt fiyatları gerekçe gösterilerek yüzde 51,52'lik zam yapılmıştı.

Toplantıdan çıkan karar ile İstanbul'da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı.

İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri
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