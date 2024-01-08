İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2024 okul servis ücretleri

UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine ve servis ücretlerine ortalama yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Gelen son dakika haberi sonrası "İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Yeni servis zammı sonrası 2024 Servis ücretleri kaç para?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 2024 servis ücret bilgileri...