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Haberler Fotohaber İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri
Giriş Tarihi: 10.03.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:24

İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

''On bir ayın sultanı'' olarak adlandırılan Ramazan ayı bu yıl da büyük sevinç ile karşılanıyor. Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı kabul edilen Ramazan'ın ilk orucu için bu gece milyonlarca kişi sahura kalkacak. 11 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek bu mübarek ayda il il iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Diyanet'ten yayımlanan İmsakiye 2024 takvimi ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta soruları cevabını buldu. İşte, Ramazan İmsakiye 2024 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya sahur vakti ve tüm iller için iftar saatleri!

İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek ay yine dua ve ibadetler ile geçirilerek en verimli şekilde değerlendirilecek. İlk sahura sayılı saatler kala iftar vakti saat kaçta, sahur vakti ne zaman akıllarda yer edinen soru işaretleri arasında yer aldı. İmsakiye 2024 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar ve sahur vakti başta olmak üzere tüm iller için imsak saatleri belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi takvimine göre, İstanbul sahur vakti ve il il sahur saati!

İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?

11 Mart Pazartesi gecesi milyonlarca kişi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayının birinci gününde ilk imsak 04:52'de Iğdır'da olacak. Son imsak vakti ise 06:02'de Çanakkale'de yapılacak.

Buna göre; ilk iftar 18:13'te Iğdır'da son iftar 19:24'te Çanakkale'de yapılacak.

En kısa oruç tutulan iller: Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop (13 saat 23 dakika)

En uzun oruç tutulan iller: Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van (13 saat 20 dakika)

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İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

İSTANBUL İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

İstanbul İftar Vakti: 19:13

İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İstanbul Teravih Namazı Vakti: 20:32

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ANKARA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ankara İftar Vakti: 18:58

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:22

Ankara 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

İZMİR İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

İzmir İftar Vakti: 19:21

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

İzmir Teravih Namazı Vakti: 20:37

İzmir 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bursa İftar Vakti: 19:13

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

Bursa Teravih Namazı Vakti: 20:31

Bursa 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

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İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMALI?

  • Kur'ân Okumak ve Hatim Yapmak
  • Sahur Yapmak
  • Faziletine İnanarak Oruç Tutmak
  • Oruç Tutarken Haramlardan Kaçınmak
  • Teravih Namazı Kılmak
  • Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek
  • Teheccüd Namazı Kılmak
  • Dua Etmek
  • Tevbe ve İstiğfar Etmek
  • Salat-u Selamı Çoğaltmak
  • Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek
  • Kadir Gecesini Aramak
  • Zekat Vermek
  • Fitre Vermek
  • Sadaka ve İnfakları Çoğaltmak
İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2024 ile Ankara, İzmir, Bursa sahur saati ve iftar vakitleri

RAMAZAN AYI NEDİR VE BU AYDA NELER YAPILIR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir. Bir âyette Kur'an'ın ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde Kadir gecesinde inmeye başladığı haber verilmektedir (el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesi ramazan içinde mübarek bir gece olduğundan âyetler arasında bir çelişki yoktur.

2. İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

3. Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

4. Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır (Buhârî, "Ṣavm", 7; Müslim, "Feżâʾil", 50; Tirmizî, "Zekât", 28). Bu sebeple, ramazanda ödenmesi gerekli olmamakla birlikte müslümanlar zekâtlarını bu ayda ödemeyi âdet haline getirmişlerdir.

5. Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir. Kaynaklar Resûl-i Ekrem'in ramazanın son on gününde itikâfa girdiğini ve bu âdetini vefatına kadar devam ettirdiğini, onun ardından hanımlarının da itikâfa girdiğini (Buhârî, "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5) haber vermektedir.

6. Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken (Buhârî, "ʿUmre", 4; Müslim, "Ḥac", 221, 222), zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği bildirilmiştir (İbn Huzeyme, eṣ-Ṣaḥîḥ, III, 191-192; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, Şuʿabü'l-îmân, V, 224).

7. Kur'an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber'in Cebrâil ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan mukabele uygulaması da bu aya mahsus geleneklerdendir.

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