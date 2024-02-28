İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:
CHP: Ekrem İmamoğlu
Cumhur İttifakı: Murat Kurum
İYİ Parti: Buğra Kavuncu
Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın
DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni
Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner
Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş
Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller
DEVA Partisi: İdris Şahin
Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu
Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:
Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.