İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İSTANBUL İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına gidecek.

İki aydan daha kısa süre bir kalırken çalışmalar da hız kazandı.

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.



31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<