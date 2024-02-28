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Haberler Fotohaber İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:57

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İstanbul seçim anket sonuçları 2024 son dakika verileri ile 31 Mart'a doğru adım adım ilerlerken yakın takibe alındı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışacak 52 isim arasında AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ön planda. Megakentte yaşayan binlerce seçmene "Türkiye Yerel Seçimlerinde hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlar sonrası Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları netleşti. Peki, İstanbul seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanıyor, fark yüzde kaç? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları…

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İstanbul seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları gündemde! 31 Mart'ta yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar belirlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 52 aday yarışacak. Sayılı günler kala bazı araştırma şirketleri megakentte seçmenin nabzını tuttuğu araştırma sonuçlarını yayımladı. Seçim ayının yaklaşmasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediye adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2024 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanır? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları 2024 son durum…

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İSTANBUL İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına gidecek.

İki aydan daha kısa süre bir kalırken çalışmalar da hız kazandı.

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın

DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner

Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

DEVA Partisi: İdris Şahin

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:

Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

YEREL SEÇİMLER İÇİN ANKET ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI!

İstanbul'da adaylar netleşti. Buna göre, İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Adaylar hazırlıklarını sürdürürken anket çalışmaları da yoğunlaştı.


31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra İstanbul için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> İstanbul Seçim Sonuçları <<<

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024: 31 gün kala belli oldu! Son seçim anket sonuçları ile kim önde? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı

MURAT KURUM CANLI YAYINDA AÇIKLADI! ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerde öne geçtiklerini kaydeden Kurum, ''Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Yapılan anketlerde şu an 1.5, 2 puan öne geçtik. En güzel anketi sahada görüyoruz.'' dedi.

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