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Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları
Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:19

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2.tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Seçimlerde sandıkların çoğunluğu açılırken en çok merak edilenlerden biri İstanbul ili oldu. Megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe 2. Tur Seçim sonuçları araştırmalarına başladı. İstanbul seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları tablosu için YSK canlı açıklamaları takip ediliyor. Peki İstanbul seçim sonuçları son durum ne? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan birinciliği göğüsledi. İl ve ilçe seçim sonuçları arasında en çok merak edilenlerden birisi İstanbul seçim sonuçları oldu. 28 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saatler 17.00'ı gösterdiğinde sona erdi. Peki İstanbul seçim sonuçları son durum ne? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR GÜNCEL VERİLER

28 Mayıs 2023 Pazar günü seçmen yeniden sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor:

İstanbul'da sandıkların yüzde 99.97'u açıldı. Oy oranları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %48.22

Kemal Kılıçdaroğlu: %51.78

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İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

2.TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

28 Mayıs 2.tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak cnnturk.com'dan takip edildi. İkinci turda seçim yasağı saat 18.15'te kalktı. YSK tarafından duyurulan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

AA'dan gelen verilere göre son durum şöyle: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16, Kemal Kılıçdaroğlu 47.84 oy aldığı oy aldığı görülmüştür.

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak yurtdışı ve yurtiçinde; il ve ilçelerde adayların oy oranları verisine ulaşabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak son dakika Cumhurbaşkanlığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları
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