Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:19

İstanbul seçim sonuçları 2.tur son durum: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul güncel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2.tur 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Seçimlerde sandıkların çoğunluğu açılırken en çok merak edilenlerden biri İstanbul ili oldu. Megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe 2. Tur Seçim sonuçları araştırmalarına başladı. İstanbul seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları tablosu için YSK canlı açıklamaları takip ediliyor. Peki İstanbul seçim sonuçları son durum ne? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları