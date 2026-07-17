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Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:20

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih döneminde mühendislik ve teknoloji odaklı eğitim almak isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bilgisayar, yapay zeka, elektrik-elektronik, makine ve mimarlık başta olmak üzere birçok bölümün başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde yakından takip ediliyor. İşte 2026 tercih döneminde geçerli olacak İTÜ taban puanları.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Türkiye'nin en köklü teknik üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026 YKS tercih döneminde yine en yüksek puanla öğrenci alan kurumlar arasında bulunuyor. Özellikle mühendislik, mimarlık ve temel bilimler alanlarında eğitim almak isteyen adaylar, tercih listelerini oluştururken İTÜ'nün bölüm bazındaki taban puanlarını inceliyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları;

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

4 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
110		 108
108
103
113		 533,13588
536,30770
542,06013
539,22704		 1.435
1.348
1.147
1.179
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 31
31
31
41		 529,88486
533,26505
539,20241
536,37088		 1.947
1.763
1.665
1.686
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 528,92344
529,41707
535,18460
532,11871		 2.126
2.388
2.601
2.580
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 52
52
52
72		 528,30902
526,27204
531,59839
524,25167		 2.235
2.963
3.611
4.973
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
100
110		 82
82
103
113		 525,1301
522,83058
530,13833
525,09606		 2.879
3.658
4.061
4.670
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
60		 41
41
52
62		 522,35951
517,55503
522,96778
511,66215		 3.495
4.910
6.666
10.646
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 521,49444
524,32042
534,14396
528,81826		 3.730
3.356
2.888
3.437
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 520,37334
518,39828
525,34128
517,40975		 3.988
4.686
5.741
7.820
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
80		 52
52
62
82		 519,7489
519,84288
529,98076
523,74226		 4.165
4.344
4.111
5.178
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 518,52409


 4.489
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 518,51238
515,79972

 4.492
5.361
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 517,75196


 4.731
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
80
110		 67
67
82
113		 514,08138
513,52841
523,32130
514,34252		 5.821
5.947
6.498
9.285
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
150
180
200		 154
154
185
205		 513,03357
508,63864
515,67219
507,30000		 6.106
7.430
9.886
13.032
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
50		 41
41
41
52		 512,96624
510,86388
520,68008
512,58077		 6.124
6.762
7.662
10.180
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
95		 62
62
72
98		 510,72492
507,81846
514,73375
502,58555		 6.850
7.721
10.348
15.860
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 508,71628
504,33451

 7.542
8.932
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
50
60		 47
47
52
62		 498,72943
495,02299
505,75196
490,83578		 11.623
12.463
15.158
23.660
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
80		 52
52
52
82		 496,82307
492,44260
501,96303
487,50891		 12.541
13.547
17.442
26.082
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
55		 41
41
52
57		 495,88219
486,45833
491,43774
477,81642		 13.012
16.409
24.266
33.448
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
50
60		 47
47
52
62		 493,98586
490,58027
497,81029
482,01974		 13.955
14.398
20.048
30.161
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 41
41
41
62		 492,48652
483,12088
494,36930
477,85290		 14.762
18.127
22.286
33.422
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 489,31128
409,14363
522,63536
507,86648		 16.525
73.278
6.806
12.716
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 486,39197
372,12818
503,81243
477,02586		 18.260
115.193
16.334
34.044
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
70		 41
41
52
72		 486,14362
463,62883
454,51600
430,87314		 18.425
29.261
53.982
74.046
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
7		 5
5
7
7		 484,77135
368,10953
510,95507
481,12570		 19.311
120.511
12.235
30.872
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 478,98841
447,14153
430,58347
465,86730		 22.962
40.670
76.609
43.135
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
50
50		 47
47
53
52		 471,79154
479,58318
500,47543
496,13795		 28.040
19.963
18.320
20.044
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 470,02755
460,25531
476,08534
467,11374		 29.386
31.493
35.679
42.087
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
50		 31
31
41
52		 466,87039
445,20194
451,07706
428,21417		 31.771
42.146
57.169
76.573
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 462,12582
462,62975
485,23127
485,78822		 35.613
29.883
28.632
27.349
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 458,3903
422,08582
447,65836
409,17171		 38.784
61.202
60.381
96.072
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
60		 52
52
52
62		 457,66611
443,89739
459,35746
444,92616		 39.358
43.139
49.849
61.103
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
80
100		 72
72
82
103		 454,83317
448,09306
472,04742
469,75174		 41.779
39.986
38.881
39.874
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
180		 123
123
154
185		 454,61781
437,87862
452,46099
440,81624		 41.975
47.786
55.834
64.850
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
60		 52
52
52
62		 453,63751
443,27708
466,90285
463,51345		 42.836
43.561
43.171
45.062
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
60
75		 57
57
62
77		 452,99272
436,15913
455,40168
442,32802		 43.430
49.222
53.217
63.451
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 30
30
12
20		 451,29222
433,43827
Dolmadı
382,65507		 44.994
51.443
Dolmadı
126.842
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
70		 62
62
62
72		 451,03534
437,94028
460,80478
450,47952		 45.213
47.732
48.592
56.164
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
60		 41
41
52
62		 447,68379
430,28816
449,22366
439,04770		 48.213
54.038
58.920
66.447
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
60		 47
52
52
62		 447,32016
432,43606
457,60725
445,95290		 48.550
52.274
51.366
60.217
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 446,36539
419,78657
436,90154
410,83183		 49.412
63.239
70.413
94.310
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
60		 52
52
52
62		 445,2388
447,81947
474,33188
464,02787		 50.495
40.178
37.073
44.630
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 25
25
30
18		 444,32254
429,16579
422,31572
Dolmadı		 51.382
55.000
85.197
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
70		 52
52
62
72		 442,46797
422,30497
441,72178
432,58718		 53.155
61.004
65.885
72.365
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 440,66868
408,46242
370,31593
428,67394		 54.786
73.971
152.322
76.116
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
10		 5
5
7
10		 440,59172
420,04995
439,20000
418,27334		 54.861
63.001
68.257
86.463
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
50
70		 47
47
52
72		 438,78269
417,86283
432,85539
418,51153		 56.627
64.918
74.276
86.223
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
60		 41
41
52
62		 431,56899
408,27262
422,62840
408,54702		 63.804
74.165
84.889
96.749
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
7		 429,48171
408,89523
413,50704
Dolmadı		 65.978
73.543
94.648
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
6
3		 426,71669
393,51998
Dolmadı
Dolmadı		 68.807
89.587
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
7		 5
4
4
7		 425,48413
376,35459
464,37957
427,21278		 70.121
109.811
45.444
77.591
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
40
40
40		 35
41
42
41		 425,01131
408,94598
436,81096
435,03197		 70.625
73.496
70.499
70.095
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
52

 424,08021
400,56837

 71.643
82.049
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Cevher Hazırlama Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
60		 31
31
41
62		 419,17729
392,79571
398,68572
367,60686		 76.933
90.425
112.311
147.697
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60

 62
62

 415,76406
390,02920

 80.749
93.449
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3
2
7		 2
3
2
7		 413,75743
320,59100
427,72564
359,92086		 83.010
207.079
79.527
159.231
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 41
41
41
62		 410,10025
392,16172
411,51038
392,14235		 87.004
91.081
96.973
115.156
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
60		 31
31
41
62		 408,65198
389,72976
401,98930
378,11435		 88.646
93.780
108.207
132.828
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
25
14
6		 406,65893
375,38378
Dolmadı
Dolmadı		 90.900
111.022
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
60		 36
41
53
62		 392,13322
374,09303
398,11504
386,00559		 108.699
112.662
113.028
122.666
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
50
60		 41
47
53
62		 391,58095
375,38029
401,10923
389,34062		 109.455
111.028
109.257
118.553
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
45
50
70		 36
47
54
72		 388,53446
368,06968
388,55661
370,76367		 113.421
120.570
125.537
143.053
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
2		 3
2
2
2		 387,06307
383,71539
444,92643
472,83963		 115.336
100.747
62.885
37.359
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
1		 377,62878
345,91573
337,49410
Dolmadı		 128.419
154.994
215.772
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
15		 25
1
25
15		 376,10019
Dolmadı
470,12209
443,04364		 130.581
Dolmadı
40.469
62.768
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1		 2
1
2
1		 375,74961
422,61646
414,34917
438,41891		 131.105
60.727
93.699
67.011
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
24
18
15		 10
1
18
15		 358,16955
Dolmadı
386,82149
366,77717		 159.094
Dolmadı
127.857
148.888
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 25
5
25
20		 345,65568
Dolmadı
489,37305
471,42126		 182.781
Dolmadı
25.661
38.519
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 342,80098


 188.698
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 25
2
25
20		 325,18661
Dolmadı
460,93287
426,29677		 230.085
Dolmadı
48.487
78.440
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 281,79454
273,90000

 385.843
371.631
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
10
15		 12
7
10
15		 264,74798
Dolmadı
347,70034
281,05222		 483.102
Dolmadı
193.454
359.661
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15

 7
5

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 9
25
25
17		 Dolmadı
414,66939
421,57280
Dolmadı		 Dolmadı
67.963
85.993
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15

 2


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
20
20		 6
6
2
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,42884		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.133
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
10		 11
22
25
10		 Dolmadı
Dolmadı
324,99198
301,69450		 Dolmadı
Dolmadı
247.190
288.343
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
10		 21
3
25
10		 Dolmadı
Dolmadı
366,95332
315,18597		 Dolmadı
Dolmadı
157.810
250.546
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
10		 12
13
25
6		 Dolmadı
Dolmadı
319,22112
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
263.444
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 13
4
35
35		 Dolmadı
Dolmadı
348,90945
312,81104		 Dolmadı
Dolmadı
190.975
256.671
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10
10
7
8		 Dolmadı
302,98434
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
255.413
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1
1
2
1		 Dolmadı
342,91619
322,37432
380,28661		 Dolmadı
160.357
254.416
129.947
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10
10
6
4		 Dolmadı
291,49380
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
294.748
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2
1

 Dolmadı
302,94858
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
255.530
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
40
40		 36
36
42
41		 471,36296
475,94136
487,49685
480,66359		 1.550
1.608
1.803
2.785
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 461,6177
471,72863
470,44089
471,62344		 2.247
1.878
3.330
3.969
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
7		 5
5
7
7		 405,58086
320,14101
410,72441
374,33340		 24.217
234.590
30.421
110.274
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
34		 34
34
34
34		 386,16757
376,85274
357,53708
345,30223		 48.038
66.901
137.846
191.637
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
10
15		 5
2

 374,05527
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 68.938
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
15		 25
7
25
15		 277,37934
Dolmadı
320,51010
301,66376		 524.098
Dolmadı
286.624
398.940

2 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
 25
25
25
 443,45729
456,51172
452,13698
 63.131
72.154
76.635

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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