İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İTÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

4 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
110
|108
108
103
113
|533,13588
536,30770
542,06013
539,22704
|1.435
1.348
1.147
1.179
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|31
31
31
41
|529,88486
533,26505
539,20241
536,37088
|1.947
1.763
1.665
1.686
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|528,92344
529,41707
535,18460
532,11871
|2.126
2.388
2.601
2.580
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|52
52
52
72
|528,30902
526,27204
531,59839
524,25167
|2.235
2.963
3.611
4.973
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
100
110
|82
82
103
113
|525,1301
522,83058
530,13833
525,09606
|2.879
3.658
4.061
4.670
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
60
|41
41
52
62
|522,35951
517,55503
522,96778
511,66215
|3.495
4.910
6.666
10.646
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|521,49444
524,32042
534,14396
528,81826
|3.730
3.356
2.888
3.437
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|520,37334
518,39828
525,34128
517,40975
|3.988
4.686
5.741
7.820
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
80
|52
52
62
82
|519,7489
519,84288
529,98076
523,74226
|4.165
4.344
4.111
5.178
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|518,52409
—
—
—
|4.489
…
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|518,51238
515,79972
—
—
|4.492
5.361
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|517,75196
—
—
—
|4.731
…
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
80
110
|67
67
82
113
|514,08138
513,52841
523,32130
514,34252
|5.821
5.947
6.498
9.285
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
150
180
200
|154
154
185
205
|513,03357
508,63864
515,67219
507,30000
|6.106
7.430
9.886
13.032
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
50
|41
41
41
52
|512,96624
510,86388
520,68008
512,58077
|6.124
6.762
7.662
10.180
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
95
|62
62
72
98
|510,72492
507,81846
514,73375
502,58555
|6.850
7.721
10.348
15.860
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|508,71628
504,33451
—
—
|7.542
8.932
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
50
60
|47
47
52
62
|498,72943
495,02299
505,75196
490,83578
|11.623
12.463
15.158
23.660
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
80
|52
52
52
82
|496,82307
492,44260
501,96303
487,50891
|12.541
13.547
17.442
26.082
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
55
|41
41
52
57
|495,88219
486,45833
491,43774
477,81642
|13.012
16.409
24.266
33.448
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
50
60
|47
47
52
62
|493,98586
490,58027
497,81029
482,01974
|13.955
14.398
20.048
30.161
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|41
41
41
62
|492,48652
483,12088
494,36930
477,85290
|14.762
18.127
22.286
33.422
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|489,31128
409,14363
522,63536
507,86648
|16.525
73.278
6.806
12.716
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|486,39197
372,12818
503,81243
477,02586
|18.260
115.193
16.334
34.044
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
70
|41
41
52
72
|486,14362
463,62883
454,51600
430,87314
|18.425
29.261
53.982
74.046
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
7
|5
5
7
7
|484,77135
368,10953
510,95507
481,12570
|19.311
120.511
12.235
30.872
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|478,98841
447,14153
430,58347
465,86730
|22.962
40.670
76.609
43.135
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
50
50
|47
47
53
52
|471,79154
479,58318
500,47543
496,13795
|28.040
19.963
18.320
20.044
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|470,02755
460,25531
476,08534
467,11374
|29.386
31.493
35.679
42.087
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
50
|31
31
41
52
|466,87039
445,20194
451,07706
428,21417
|31.771
42.146
57.169
76.573
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|462,12582
462,62975
485,23127
485,78822
|35.613
29.883
28.632
27.349
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|458,3903
422,08582
447,65836
409,17171
|38.784
61.202
60.381
96.072
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
60
|52
52
52
62
|457,66611
443,89739
459,35746
444,92616
|39.358
43.139
49.849
61.103
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
80
100
|72
72
82
103
|454,83317
448,09306
472,04742
469,75174
|41.779
39.986
38.881
39.874
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
180
|123
123
154
185
|454,61781
437,87862
452,46099
440,81624
|41.975
47.786
55.834
64.850
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
60
|52
52
52
62
|453,63751
443,27708
466,90285
463,51345
|42.836
43.561
43.171
45.062
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
60
75
|57
57
62
77
|452,99272
436,15913
455,40168
442,32802
|43.430
49.222
53.217
63.451
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|30
30
12
20
|451,29222
433,43827
Dolmadı
382,65507
|44.994
51.443
Dolmadı
126.842
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
70
|62
62
62
72
|451,03534
437,94028
460,80478
450,47952
|45.213
47.732
48.592
56.164
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
60
|41
41
52
62
|447,68379
430,28816
449,22366
439,04770
|48.213
54.038
58.920
66.447
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
60
|47
52
52
62
|447,32016
432,43606
457,60725
445,95290
|48.550
52.274
51.366
60.217
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|446,36539
419,78657
436,90154
410,83183
|49.412
63.239
70.413
94.310
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
60
|52
52
52
62
|445,2388
447,81947
474,33188
464,02787
|50.495
40.178
37.073
44.630
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|25
25
30
18
|444,32254
429,16579
422,31572
Dolmadı
|51.382
55.000
85.197
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
70
|52
52
62
72
|442,46797
422,30497
441,72178
432,58718
|53.155
61.004
65.885
72.365
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|440,66868
408,46242
370,31593
428,67394
|54.786
73.971
152.322
76.116
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
10
|5
5
7
10
|440,59172
420,04995
439,20000
418,27334
|54.861
63.001
68.257
86.463
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
50
70
|47
47
52
72
|438,78269
417,86283
432,85539
418,51153
|56.627
64.918
74.276
86.223
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
60
|41
41
52
62
|431,56899
408,27262
422,62840
408,54702
|63.804
74.165
84.889
96.749
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
7
|429,48171
408,89523
413,50704
Dolmadı
|65.978
73.543
94.648
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
6
3
|426,71669
393,51998
Dolmadı
Dolmadı
|68.807
89.587
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
7
|5
4
4
7
|425,48413
376,35459
464,37957
427,21278
|70.121
109.811
45.444
77.591
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
40
40
40
|35
41
42
41
|425,01131
408,94598
436,81096
435,03197
|70.625
73.496
70.499
70.095
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
52
—
—
|424,08021
400,56837
—
—
|71.643
82.049
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
60
|31
31
41
62
|419,17729
392,79571
398,68572
367,60686
|76.933
90.425
112.311
147.697
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
—
—
|62
62
—
—
|415,76406
390,02920
—
—
|80.749
93.449
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
2
7
|2
3
2
7
|413,75743
320,59100
427,72564
359,92086
|83.010
207.079
79.527
159.231
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|41
41
41
62
|410,10025
392,16172
411,51038
392,14235
|87.004
91.081
96.973
115.156
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
60
|31
31
41
62
|408,65198
389,72976
401,98930
378,11435
|88.646
93.780
108.207
132.828
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
25
14
6
|406,65893
375,38378
Dolmadı
Dolmadı
|90.900
111.022
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
60
|36
41
53
62
|392,13322
374,09303
398,11504
386,00559
|108.699
112.662
113.028
122.666
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
50
60
|41
47
53
62
|391,58095
375,38029
401,10923
389,34062
|109.455
111.028
109.257
118.553
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
45
50
70
|36
47
54
72
|388,53446
368,06968
388,55661
370,76367
|113.421
120.570
125.537
143.053
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
2
|3
2
2
2
|387,06307
383,71539
444,92643
472,83963
|115.336
100.747
62.885
37.359
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
1
|377,62878
345,91573
337,49410
Dolmadı
|128.419
154.994
215.772
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
15
|25
1
25
15
|376,10019
Dolmadı
470,12209
443,04364
|130.581
Dolmadı
40.469
62.768
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|2
1
2
1
|375,74961
422,61646
414,34917
438,41891
|131.105
60.727
93.699
67.011
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
24
18
15
|10
1
18
15
|358,16955
Dolmadı
386,82149
366,77717
|159.094
Dolmadı
127.857
148.888
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|25
5
25
20
|345,65568
Dolmadı
489,37305
471,42126
|182.781
Dolmadı
25.661
38.519
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|342,80098
—
—
—
|188.698
…
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|25
2
25
20
|325,18661
Dolmadı
460,93287
426,29677
|230.085
Dolmadı
48.487
78.440
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|281,79454
273,90000
—
—
|385.843
371.631
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
10
15
|12
7
10
15
|264,74798
Dolmadı
347,70034
281,05222
|483.102
Dolmadı
193.454
359.661
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
—
—
|7
5
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|9
25
25
17
|Dolmadı
414,66939
421,57280
Dolmadı
|Dolmadı
67.963
85.993
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
20
20
|6
6
2
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,42884
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.133
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
10
|11
22
25
10
|Dolmadı
Dolmadı
324,99198
301,69450
|Dolmadı
Dolmadı
247.190
288.343
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
10
|21
3
25
10
|Dolmadı
Dolmadı
366,95332
315,18597
|Dolmadı
Dolmadı
157.810
250.546
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
10
|12
13
25
6
|Dolmadı
Dolmadı
319,22112
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
263.444
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|13
4
35
35
|Dolmadı
Dolmadı
348,90945
312,81104
|Dolmadı
Dolmadı
190.975
256.671
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|—
10
7
8
|Dolmadı
302,98434
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
255.413
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|—
1
2
1
|Dolmadı
342,91619
322,37432
380,28661
|Dolmadı
160.357
254.416
129.947
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|—
10
6
4
|Dolmadı
291,49380
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
294.748
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maden Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|—
1
—
—
|Dolmadı
302,94858
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
255.530
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
40
40
|36
36
42
41
|471,36296
475,94136
487,49685
480,66359
|1.550
1.608
1.803
2.785
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|461,6177
471,72863
470,44089
471,62344
|2.247
1.878
3.330
3.969
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
7
|5
5
7
7
|405,58086
320,14101
410,72441
374,33340
|24.217
234.590
30.421
110.274
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
34
|34
34
34
34
|386,16757
376,85274
357,53708
345,30223
|48.038
66.901
137.846
191.637
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
10
15
|5
2
—
—
|374,05527
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|68.938
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
15
|25
7
25
15
|277,37934
Dolmadı
320,51010
301,66376
|524.098
Dolmadı
286.624
398.940
2 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
—
|25
25
25
—
|443,45729
456,51172
452,13698
—
|63.131
72.154
76.635
—
Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:
ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: