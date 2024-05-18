İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 18 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul bugün hangi yolların kapanacağı ve alternatif güzergahlar belli oldu. İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 18 Mayıs Cumartesi günü sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, İstanbul'da alternatif yollar hangileri? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.