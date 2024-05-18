Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
09:21
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 18 MAYIS 2024: İstanbul’da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar hangileri?
İstanbul trafiğe kapatılacak yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı. 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul ve İstanbul'da Atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde, trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahları vatandaşlarla paylaşıldı. Mega kentliler tarafından 18 Mayıs İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu araştırılmaya başladı. Trafiğe kapatılacak yolları Valilik duyurdu. Peki, Yarın hangi yolla, kaça kadar trafiğe kapatılacak? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 18 Mayıs 2024