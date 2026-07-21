İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|533,46922
536,61927
543,69692
542,35645
|1.391
1.311
884
716
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|270
270
260
260
|277
277
267
267
|524,0682
524,62574
533,02853
532,19053
|3.082
3.294
3.212
2.559
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|476,21615
464,97779
487,08301
489,60773
|24.907
28.376
27.276
24.579
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|455,65788
466,87481
500,05905
495,80458
|41.051
27.165
18.573
20.267
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|455,20117
440,36430
463,86999
465,79115
|41.457
45.817
45.908
43.197
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|449,24401
438,94245
466,60334
461,94502
|46.877
46.955
43.436
46.297
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|449,02391
432,70381
459,59924
451,93643
|47.099
52.062
49.623
54.911
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|441,2362
420,74176
447,95727
436,39881
|54.297
62.400
60.079
68.881
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|432,98531
411,41970
432,40244
420,77211
|62.394
71.072
74.747
83.959
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|429,55891
407,72470
—
—
|65.896
74.688
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|426,49949
406,33072
433,48640
436,75425
|69.043
76.108
73.650
68.534
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
130
120
120
|72
134
126
123
|424,86345
396,23603
425,52044
434,09003
|70.808
86.569
81.790
70.985
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|414,44536
390,98255
410,08596
394,02324
|82.283
92.394
98.615
112.984
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|408,06926
381,48877
408,19340
398,90510
|89.301
103.472
100.795
107.319
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|200
210
210
210
|205
216
222
216
|404,36348
379,31244
403,94919
407,24468
|93.598
106.146
105.828
98.136
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
60
80
80
|72
62
82
82
|392,38044
368,03175
378,39794
362,62450
|108.366
120.623
139.863
155.095
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|381,21968
355,13323
372,20309
348,64335
|123.302
139.716
149.307
178.324
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|377,08626
351,05254
373,12415
358,03622
|129.190
146.372
147.922
162.270
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|361,31917
331,83301
341,47373
322,98704
|153.638
181.707
206.614
231.329
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
74
72
|360,72611
336,35301
366,50812
371,21693
|154.690
172.721
158.521
142.372
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
96
93
|349,41582
323,88820
344,20639
342,89298
|175.500
199.234
200.732
188.995
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|330,37043
305,95754
413,16943
423,76501
|216.849
246.389
95.032
81.011
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
30
30
30
|36
31
31
15
|327,51773
307,23195
310,89513
Dolmadı
|224.066
242.715
289.105
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
38
26
|325,61109
296,84274
Dolmadı
Dolmadı
|228.961
275.808
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
64
62
|324,50273
306,91740
324,40094
328,60809
|231.925
243.622
248.822
218.446
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|41
77
74
72
|321,61946
295,08523
310,85047
305,13661
|239.791
281.943
289.264
278.254
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
16
6
|320,0836
297,63632
Dolmadı
Dolmadı
|243.994
273.074
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
60
60
|36
36
62
62
|316,71347
293,01981
332,40659
330,46837
|253.570
289.264
227.980
214.327
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
30
|47
47
41
31
|309,02469
312,63466
335,86819
317,85156
|277.490
227.535
219.595
243.850
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
83
82
|308,16842
287,44605
301,93576
291,55791
|280.315
310.498
320.484
321.037
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|41
77
74
72
|298,39892
274,72790
269,96856
246,04218
|314.700
367.518
469.896
549.738
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|292,75157
276,50764
290,16391
280,53752
|336.831
358.665
367.668
361.695
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|411,86026
438,60880
424,46811
420,99308
|4.602
5.934
7.152
9.488
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|389,26573
420,83669
408,13416
408,59739
|12.939
13.616
15.183
16.107
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
55
55
|52
52
57
57
|372,38081
412,14281
402,15441
399,22342
|25.841
19.782
19.517
23.328
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|359,63594
388,48475
371,02532
371,13283
|41.493
47.798
59.491
60.870
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
55
|52
52
62
57
|371,28203
368,16454
378,99604
380,60825
|74.295
83.108
84.143
96.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|371,2199
366,77995
378,38624
384,32436
|74.441
85.955
85.501
87.978
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
74
72
|325,36003
315,43260
319,84096
322,07984
|212.245
257.972
290.168
285.291
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
74
72
|313,94582
305,28535
312,37485
318,05812
|266.275
315.925
332.106
305.099
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|44
44
44
44
|46
46
48
46
|308,64777
302,69861
303,48182
303,87213
|295.212
332.040
388.601
384.934
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|444,43702
450,25202
448,26592
447,73120
|7.678
8.635
11.298
9.951
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|401,08912
401,80923
405,90673
381,38097
|21.199
23.811
25.923
30.505
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|400,93727
402,30167
406,87145
390,69054
|21.252
23.617
25.544
27.106
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
50
50
50
|20
50
50
50
|391,79556
374,98993
371,9974
370,67548
|194.724
281.475
301.666
292.083
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|379,36717
381,72794
387,00258
391,13475
|243.442
253.940
238.151
215.062
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
72
|360,25753
351,04496
345,45035
343,68493
|336.798
405.516
455.577
432.632
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|359,23179
349,43677
341,00613
334,63835
|342.532
415.753
487.542
492.707
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|359,05397
351,32114
344,3925
337,5567
|343.557
403.833
462.990
472.528
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|358,06745
351,86401
347,09125
342,66494
|349.128
400.537
444.141
438.999
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
—
|26
25
25
—
|353,96
366,98971
367,46955
—
|373.203
318.211
323.779
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
62
61
|351,94653
342,46868
335,6333
334,09149
|385.598
462.634
528.734
496.590
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
71
|351,70563
344,01665
340,24965
339,64657
|387.036
451.921
493.268
458.417
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|350,08682
343,07267
340,70709
324,3196
|397.246
458.409
489.779
570.489
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|348,70253
351,18875
355,51791
348,84666
|406.317
404.646
389.951
401.511
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|346,18568
333,58051
328,45617
329,45521
|423.070
530.211
588.743
530.327
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
62
61
|341,89275
330,40004
326,56038
321,12723
|452.895
557.148
605.199
596.702
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
61
|339,57975
327,3495
321,15535
319,69428
|469.685
583.967
654.950
609.009
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
60
61
|339,19977
325,17596
319,00082
314,45998
|472.577
603.917
675.775
655.815
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
67
67
67
|338,042
327,53263
324,74103
317,85282
|481.255
582.334
621.595
624.968
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
71
71
|337,32067
328,21939
323,63941
323,14578
|486.659
576.117
631.611
579.924
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
100
100
100
|31
102
102
102
|336,18556
317,82436
310,89383
305,56885
|495.348
676.660
759.102
741.782
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
66
67
67
|332,71007
320,6878
316,78969
308,60332
|522.713
647.553
697.674
711.258
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
66
67
|332,45763
315,18067
311,11714
306,20752
|524.762
704.524
756.656
735.265
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|331,25061
317,76682
310,50316
309,63243
|534.793
677.245
763.290
701.193
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
50
52
|330,98373
319,66186
318,27188
316,86071
|536.978
657.864
682.917
633.979
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
51
52
52
|329,77532
323,08104
320,03343
316,81805
|547.183
623.883
665.806
634.366
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|329,52722
309,25512
306,58755
298,24454
|549.285
770.448
806.339
819.805
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
66
66
66
|327,00502
315,59064
310,17553
306,90559
|570.873
700.173
766.750
728.195
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
52
|325,4718
319,44448
316,1815
313,11927
|584.501
660.083
703.797
668.273
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|36
72
72
72
|323,82397
311,42443
306,49434
307,733
|599.416
745.607
807.379
719.939
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
50
52
|323,3912
316,16646
314,26245
318,77296
|603.447
694.036
723.766
617.013
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|315,38207
308,59463
300,83564
294,82074
|680.549
778.039
872.654
858.129
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|309,80643
306,96874
301,02727
290,26689
|739.256
797.017
870.359
911.689
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|309,40133
301,45118
296,78511
288,44806
|743.657
864.043
921.741
933.713
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
66
|309,18571
302,08293
301,56932
295,7562
|746.045
856.187
863.920
847.430
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|307,60341
300,11036
291,30564
284,4227
|763.542
881.217
991.018
984.016
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|307,33268
309,93672
300,90815
292,64681
|766.504
762.422
871.777
883.295
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
40
|307,19415
299,42222
296,27657
293,01221
|768.037
890.038
927.971
879.028
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
61
61
|305,44665
295,3942
291,3196
286,45959
|787.742
943.411
990.849
958.233
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
31
31
31
|304,61901
302,06007
297,35829
289,36957
|797.158
856.453
914.652
922.484
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|303,10434
301,01016
296,93287
291,12405
|814.726
869.816
919.893
901.473
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
200
100
100
|35
205
103
103
|301,61494
263,89694
286,35595
275,62406
|832.168
1.417.265
1.056.562
1.102.051
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|297,43627
292,40909
290,37565
284,34589
|882.389
983.555
1.003.273
985.065
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Sulama Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|296,43739
291,34174
289,34191
281,37132
|894.691
998.337
1.016.785
1.023.787
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|292,25738
—
—
—
|947.052
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
200
100
100
|102
205
103
103
|289,59598
266,3035
281,3085
269,70532
|981.416
1.378.127
1.125.938
1.187.600
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
200
100
100
|102
205
103
103
|289,41112
268,906
294,90078
280,90903
|983.824
1.336.193
945.128
1.029.974
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
200
100
100
|103
205
103
103
|289,39977
264,81577
285,04821
274,46645
|983.970
1.402.445
1.074.279
1.118.266
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
200
100
100
|103
205
103
103
|282,93718
257,5121
280,08389
269,6668
|1.069.840
1.523.858
1.143.251
1.188.183
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Pazarlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
200
100
100
|103
205
103
103
|281,58966
249,07442
277,65803
268,09811
|1.088.164
1.668.764
1.177.966
1.211.830
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
200
100
100
|205
204
103
103
|265,63554
251,06631
276,09505
266,1201
|1.314.118
1.634.115
1.200.297
1.242.078
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|1
1
1
0
|Dolmadı
342,20998
282,35568
Dolmadı
|Dolmadı
464.561
1.111.312
Dolmadı