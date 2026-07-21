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Haberler Fotohaber İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:57

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da eğitim almak isteyen adaylar; güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini merakla araştırıyor. 2026 YKS tercih döneminde bu üniversiteyi hedefleyen öğrenciler için YÖK ve ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler ön plana çıktı. Peki "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl?" İşte detaylar…

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi ile birlikte üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Böylece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar için ön plana çıktı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2026 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI

2026 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 533,46922
536,61927
543,69692
542,35645		 1.391
1.311
884
716
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 270
270
260
260		 277
277
267
267		 524,0682
524,62574
533,02853
532,19053		 3.082
3.294
3.212
2.559
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 476,21615
464,97779
487,08301
489,60773		 24.907
28.376
27.276
24.579
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 455,65788
466,87481
500,05905
495,80458		 41.051
27.165
18.573
20.267
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 455,20117
440,36430
463,86999
465,79115		 41.457
45.817
45.908
43.197
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 449,24401
438,94245
466,60334
461,94502		 46.877
46.955
43.436
46.297
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 449,02391
432,70381
459,59924
451,93643		 47.099
52.062
49.623
54.911
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 441,2362
420,74176
447,95727
436,39881		 54.297
62.400
60.079
68.881
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 432,98531
411,41970
432,40244
420,77211		 62.394
71.072
74.747
83.959
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 429,55891
407,72470

 65.896
74.688
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 426,49949
406,33072
433,48640
436,75425		 69.043
76.108
73.650
68.534
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
130
120
120		 72
134
126
123		 424,86345
396,23603
425,52044
434,09003		 70.808
86.569
81.790
70.985
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 414,44536
390,98255
410,08596
394,02324		 82.283
92.394
98.615
112.984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 408,06926
381,48877
408,19340
398,90510		 89.301
103.472
100.795
107.319
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 200
210
210
210		 205
216
222
216		 404,36348
379,31244
403,94919
407,24468		 93.598
106.146
105.828
98.136
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
60
80
80		 72
62
82
82		 392,38044
368,03175
378,39794
362,62450		 108.366
120.623
139.863
155.095
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 381,21968
355,13323
372,20309
348,64335		 123.302
139.716
149.307
178.324
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 377,08626
351,05254
373,12415
358,03622		 129.190
146.372
147.922
162.270
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 361,31917
331,83301
341,47373
322,98704		 153.638
181.707
206.614
231.329
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
74
72		 360,72611
336,35301
366,50812
371,21693		 154.690
172.721
158.521
142.372
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
96
93		 349,41582
323,88820
344,20639
342,89298		 175.500
199.234
200.732
188.995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 330,37043
305,95754
413,16943
423,76501		 216.849
246.389
95.032
81.011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
30
30
30		 36
31
31
15		 327,51773
307,23195
310,89513
Dolmadı		 224.066
242.715
289.105
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
38
26		 325,61109
296,84274
Dolmadı
Dolmadı		 228.961
275.808
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
64
62		 324,50273
306,91740
324,40094
328,60809		 231.925
243.622
248.822
218.446
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 41
77
74
72		 321,61946
295,08523
310,85047
305,13661		 239.791
281.943
289.264
278.254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
16
6		 320,0836
297,63632
Dolmadı
Dolmadı		 243.994
273.074
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
60
60		 36
36
62
62		 316,71347
293,01981
332,40659
330,46837		 253.570
289.264
227.980
214.327
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
30		 47
47
41
31		 309,02469
312,63466
335,86819
317,85156		 277.490
227.535
219.595
243.850
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
83
82		 308,16842
287,44605
301,93576
291,55791		 280.315
310.498
320.484
321.037
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 41
77
74
72		 298,39892
274,72790
269,96856
246,04218		 314.700
367.518
469.896
549.738
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 292,75157
276,50764
290,16391
280,53752		 336.831
358.665
367.668
361.695
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 411,86026
438,60880
424,46811
420,99308		 4.602
5.934
7.152
9.488
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 389,26573
420,83669
408,13416
408,59739		 12.939
13.616
15.183
16.107
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
55
55		 52
52
57
57		 372,38081
412,14281
402,15441
399,22342		 25.841
19.782
19.517
23.328
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 359,63594
388,48475
371,02532
371,13283		 41.493
47.798
59.491
60.870
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
55		 52
52
62
57		 371,28203
368,16454
378,99604
380,60825		 74.295
83.108
84.143
96.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 371,2199
366,77995
378,38624
384,32436		 74.441
85.955
85.501
87.978
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
74
72		 325,36003
315,43260
319,84096
322,07984		 212.245
257.972
290.168
285.291
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
74
72		 313,94582
305,28535
312,37485
318,05812		 266.275
315.925
332.106
305.099
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 44
44
44
44		 46
46
48
46		 308,64777
302,69861
303,48182
303,87213		 295.212
332.040
388.601
384.934
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 444,43702
450,25202
448,26592
447,73120		 7.678
8.635
11.298
9.951
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 401,08912
401,80923
405,90673
381,38097		 21.199
23.811
25.923
30.505
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 400,93727
402,30167
406,87145
390,69054		 21.252
23.617
25.544
27.106
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
50
50
50		 20
50
50
50		 391,79556
374,98993
371,9974
370,67548		 194.724
281.475
301.666
292.083
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 379,36717
381,72794
387,00258
391,13475		 243.442
253.940
238.151
215.062
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
72		 360,25753
351,04496
345,45035
343,68493		 336.798
405.516
455.577
432.632
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 359,23179
349,43677
341,00613
334,63835		 342.532
415.753
487.542
492.707
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 359,05397
351,32114
344,3925
337,5567		 343.557
403.833
462.990
472.528
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 358,06745
351,86401
347,09125
342,66494		 349.128
400.537
444.141
438.999
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
 26
25
25
 353,96
366,98971
367,46955
 373.203
318.211
323.779
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
62
61		 351,94653
342,46868
335,6333
334,09149		 385.598
462.634
528.734
496.590
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
71		 351,70563
344,01665
340,24965
339,64657		 387.036
451.921
493.268
458.417
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 350,08682
343,07267
340,70709
324,3196		 397.246
458.409
489.779
570.489
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 348,70253
351,18875
355,51791
348,84666		 406.317
404.646
389.951
401.511
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 346,18568
333,58051
328,45617
329,45521		 423.070
530.211
588.743
530.327
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
62
61		 341,89275
330,40004
326,56038
321,12723		 452.895
557.148
605.199
596.702
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
61		 339,57975
327,3495
321,15535
319,69428		 469.685
583.967
654.950
609.009
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
60
61		 339,19977
325,17596
319,00082
314,45998		 472.577
603.917
675.775
655.815
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
67
67
67		 338,042
327,53263
324,74103
317,85282		 481.255
582.334
621.595
624.968
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
71
71		 337,32067
328,21939
323,63941
323,14578		 486.659
576.117
631.611
579.924
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
100
100
100		 31
102
102
102		 336,18556
317,82436
310,89383
305,56885		 495.348
676.660
759.102
741.782
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
66
67
67		 332,71007
320,6878
316,78969
308,60332		 522.713
647.553
697.674
711.258
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
66
67		 332,45763
315,18067
311,11714
306,20752		 524.762
704.524
756.656
735.265
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 331,25061
317,76682
310,50316
309,63243		 534.793
677.245
763.290
701.193
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
50
52		 330,98373
319,66186
318,27188
316,86071		 536.978
657.864
682.917
633.979
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
51
52
52		 329,77532
323,08104
320,03343
316,81805		 547.183
623.883
665.806
634.366
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 329,52722
309,25512
306,58755
298,24454		 549.285
770.448
806.339
819.805
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
66
66
66		 327,00502
315,59064
310,17553
306,90559		 570.873
700.173
766.750
728.195
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Nükleer Tıp Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
52		 325,4718
319,44448
316,1815
313,11927		 584.501
660.083
703.797
668.273
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 36
72
72
72		 323,82397
311,42443
306,49434
307,733		 599.416
745.607
807.379
719.939
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
50
52		 323,3912
316,16646
314,26245
318,77296		 603.447
694.036
723.766
617.013
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Su Altı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 315,38207
308,59463
300,83564
294,82074		 680.549
778.039
872.654
858.129
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 309,80643
306,96874
301,02727
290,26689		 739.256
797.017
870.359
911.689
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 309,40133
301,45118
296,78511
288,44806		 743.657
864.043
921.741
933.713
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
66		 309,18571
302,08293
301,56932
295,7562		 746.045
856.187
863.920
847.430
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 307,60341
300,11036
291,30564
284,4227		 763.542
881.217
991.018
984.016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 307,33268
309,93672
300,90815
292,64681		 766.504
762.422
871.777
883.295
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
40		 307,19415
299,42222
296,27657
293,01221		 768.037
890.038
927.971
879.028
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
61
61		 305,44665
295,3942
291,3196
286,45959		 787.742
943.411
990.849
958.233
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
31
31
31		 304,61901
302,06007
297,35829
289,36957		 797.158
856.453
914.652
922.484
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 303,10434
301,01016
296,93287
291,12405		 814.726
869.816
919.893
901.473
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
200
100
100		 35
205
103
103		 301,61494
263,89694
286,35595
275,62406		 832.168
1.417.265
1.056.562
1.102.051
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 297,43627
292,40909
290,37565
284,34589		 882.389
983.555
1.003.273
985.065
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Sulama Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 296,43739
291,34174
289,34191
281,37132		 894.691
998.337
1.016.785
1.023.787
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 292,25738


 947.052
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
200
100
100		 102
205
103
103		 289,59598
266,3035
281,3085
269,70532		 981.416
1.378.127
1.125.938
1.187.600
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Dış Ticaret
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
200
100
100		 102
205
103
103		 289,41112
268,906
294,90078
280,90903		 983.824
1.336.193
945.128
1.029.974
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
200
100
100		 103
205
103
103		 289,39977
264,81577
285,04821
274,46645		 983.970
1.402.445
1.074.279
1.118.266
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
200
100
100		 103
205
103
103		 282,93718
257,5121
280,08389
269,6668		 1.069.840
1.523.858
1.143.251
1.188.183
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Pazarlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
200
100
100		 103
205
103
103		 281,58966
249,07442
277,65803
268,09811		 1.088.164
1.668.764
1.177.966
1.211.830
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Emlak Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
200
100
100		 205
204
103
103		 265,63554
251,06631
276,09505
266,1201		 1.314.118
1.634.115
1.200.297
1.242.078
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1		 1
1
1
0		 Dolmadı
342,20998
282,35568
Dolmadı		 Dolmadı
464.561
1.111.312
Dolmadı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

- YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

- 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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