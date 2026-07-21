İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026 | YÖK ile İÜC 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi ile birlikte üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Böylece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar için ön plana çıktı.