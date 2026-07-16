İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|522,48922
522,71678
532,26520
531,58603
|3.456
3.689
3.429
2.712
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|285
285
280
280
|293
293
287
287
|518,33458
516,64827
527,14889
526,92353
|4.532
5.145
5.090
4.030
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
30
30
|21
31
31
31
|495,95312
493,26487
510,97042
510,81137
|12.980
13.177
12.228
11.101
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
160
160
160
|103
164
164
164
|481,21704
472,44702
493,41095
494,73945
|21.509
23.884
22.913
20.960
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|479,07824
482,43469
—
—
|22.884
18.464
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|36
36
31
—
|475,65881
484,70086
506,97637
—
|25.286
17.310
14.431
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
—
1
1
|464,30875
Dolmadı
485,43837
499,25470
|33.856
Dolmadı
28.505
18.053
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|464,15434
456,66056
481,68679
484,73254
|33.974
33.932
31.274
28.137
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
100
150
150
|88
103
154
154
|457,69768
443,20754
465,37212
466,17966
|39.334
43.621
44.541
42.863
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
60
60
|47
47
62
62
|421,95135
408,16021
436,53828
439,05612
|73.889
74.258
70.755
66.438
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|36
36
32
—
|410,45771
409,52199
432,92800
—
|86.608
72.908
74.202
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
80
80
|72
82
82
82
|410,18438
393,85842
425,04094
425,82377
|86.921
89.199
82.297
78.929
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|399,69831
369,57943
386,59526
381,51963
|99.350
118.609
128.199
128.363
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
5
—
—
|10
5
—
—
|399,64347
396,25558
—
—
|99.421
86.550
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|384,27957
360,33614
372,75826
345,87031
|119.147
131.693
148.516
183.388
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|382,53997
355,94433
370,73770
341,24650
|121.490
138.397
151.657
192.103
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
110
110
|82
82
113
113
|381,06289
362,08873
394,39439
377,92388
|123.516
129.166
117.788
133.085
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
—
|41
41
32
—
|376,37266
364,57160
393,10703
—
|130.222
125.556
119.442
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
60
|39
47
64
62
|366,11092
349,16102
375,65863
371,67701
|145.683
149.497
144.024
141.706
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|354,75658
330,96424
339,98216
311,64464
|165.281
183.582
209.972
259.888
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
100
100
|82
82
105
103
|348,58677
332,16778
348,60928
334,50790
|177.067
181.094
191.586
205.785
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|345,286
—
—
—
|183.529
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
63
62
|343,77124
317,05870
321,95642
301,60926
|186.683
215.938
255.553
288.618
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
79
77
|320,55653
306,88076
321,86694
308,56833
|242.715
243.728
255.787
268.406
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Su Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
50
|77
77
73
52
|302,27702
281,76626
295,63454
288,37499
|300.522
334.401
344.689
332.330
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|289,67379
243,77198
192,99999
207,24855
|349.856
589.087
1.277.749
968.111
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
158
154
|267,72309
251,64304
265,02528
244,90916
|463.831
517.188
500.273
558.315
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Su Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
—
—
—
|235,27062
Dolmadı
—
—
|748.988
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
90
90
|31
31
96
93
|433,9446
460,27433
424,45412
425,31332
|1.565
2.063
7.159
7.810
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
90
90
|31
31
96
93
|410,79071
439,00598
399,98170
399,75323
|4.853
5.818
21.307
22.881
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
95
90
90
|41
98
96
93
|393,52014
411,45911
400,01496
402,03165
|10.773
20.382
21.282
20.947
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|383,13111
410,09252
382,11773
380,46773
|16.683
21.632
41.333
45.373
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
30
30
30
|28
31
32
31
|379,73211
413,00930
387,77236
392,19017
|19.313
19.090
33.789
30.346
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
105
100
100
|41
108
106
103
|375,61053
386,42023
372,01329
374,38294
|22.851
51.282
57.643
55.137
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|3
—
—
—
|375,55415
—
—
—
|22.904
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
105
100
100
|41
108
106
103
|375,02981
384,51799
370,21017
375,98241
|23.396
54.449
61.028
52.418
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
25
25
25
|28
26
27
26
|371,40477
408,60332
381,18870
386,46387
|26.869
22.943
42.656
37.136
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
100
160
160
|93
103
168
164
|370,60416
404,72845
368,00652
376,71774
|27.721
26.693
65.534
51.165
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
5
5
5
|3
5
6
5
|370,46645
402,91219
366,87383
374,98475
|27.870
28.625
67.829
54.078
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|10
10
21
20
|366,9407
400,17355
356,46732
367,94975
|31.773
31.726
92.057
66.853
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|364,02052
397,24735
391,65247
388,76126
|35.364
35.258
29.324
34.259
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
106
103
|359,12092
382,14762
359,79879
359,26375
|42.245
58.650
83.632
85.821
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|341,66061
364,12321
350,35440
346,23320
|76.241
98.047
108.898
122.349
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
200
1000
1000
|103
205
1050
1025
|338,80241
328,54492
277,21106
262,64382
|83.461
226.676
533.414
681.131
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Coğrafya
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
100
1500
1500
|103
103
1576
1538
|320,63742
325,52842
258,02148
248,79433
|142.537
241.206
724.876
832.352
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
300
150
150
|103
308
158
154
|309,12075
298,33835
331,49808
327,42829
|194.763
407.760
175.699
194.506
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
158
154
|303,14045
303,01508
310,71417
304,02072
|226.961
374.279
280.057
326.244
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|200
300
150
150
|205
308
158
154
|282,52117
273,12089
297,00743
294,11971
|364.459
621.798
370.260
396.819
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|466,29835
475,74286
494,11477
504,60105
|1.873
1.619
1.414
933
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
500
500
500
|257
513
513
513
|451,25171
444,70971
460,70338
463,33829
|3.275
5.560
4.539
5.405
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
32
31
|436,00652
439,19230
449,76400
433,29729
|6.097
7.190
6.451
15.584
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
100
100
|62
82
106
103
|417,22453
421,95247
437,29291
440,10262
|14.959
15.530
9.639
12.110
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|31
41
31
31
|417,15799
412,60311
430,76558
426,46994
|14.998
22.348
12.597
20.799
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|62
108
106
103
|406,83856
394,89243
400,67442
396,97661
|23.031
40.342
44.129
62.995
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
150
150
150
|123
154
154
154
|401,63382
388,16278
389,01498
382,52743
|28.189
49.370
63.761
91.813
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
60
50
50
|47
62
52
52
|396,87182
383,52537
392,01032
389,35233
|33.550
56.186
58.384
77.640
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
115
110
110
|77
118
116
113
|390,08587
368,49722
368,41357
362,46283
|42.459
82.454
108.495
140.201
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
85
85
|62
93
90
88
|383,62734
364,76194
370,79102
368,96492
|51.971
90.143
102.727
123.235
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
125
120
120
|82
129
126
123
|382,7348
369,06351
376,47741
375,09413
|53.369
81.366
89.723
108.452
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|130
220
220
220
|134
226
229
226
|379,75491
353,89123
354,66159
350,20378
|58.334
115.803
146.534
175.693
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
106
103
|374,41557
358,38314
361,16703
361,04220
|68.262
104.719
127.661
144.011
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|372,71601
361,94546
369,22173
359,80174
|71.365
96.398
106.543
147.444
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
120
120
120
|82
123
126
123
|365,88813
350,87179
359,30940
361,30688
|85.664
123.833
132.786
143.275
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
15
—
—
|20
14
—
—
|365,80703
Dolmadı
—
—
|85.825
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
285
280
280
|154
293
294
287
|365,325
342,55954
343,78253
341,81068
|86.917
147.934
182.897
203.588
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
115
110
110
|67
118
115
113
|357,78052
334,80341
335,94292
332,61811
|104.704
173.658
213.737
238.806
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Lojistik Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
74
72
|355,3051
340,34991
342,03960
336,31290
|110.889
154.873
189.436
223.986
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
103
103
|346,99166
324,02234
324,29350
319,76756
|134.041
216.958
267.375
296.642
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
105
100
100
|52
108
104
103
|345,57507
325,57488
327,32967
321,88137
|138.366
210.207
252.480
286.187
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
84
82
|343,07373
338,44727
343,07142
347,59220
|146.191
161.031
185.602
184.026
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
75
75
|41
82
79
77
|334,45892
314,22599
318,97570
314,82786
|175.808
264.387
294.715
321.843
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|323,92658
—
—
—
|218.432
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
70
80
80
|47
72
84
82
|320,30095
310,96987
319,86431
320,32037
|234.762
282.224
290.068
293.832
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|307,71326
305,75297
304,94466
303,26632
|300.485
313.100
378.661
388.747
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
84
82
|305,94964
300,15200
305,13298
301,55508
|310.848
348.667
377.433
399.692
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
27
26
|304,6347
295,19521
299,27910
297,39431
|318.717
383.384
417.678
427.556
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
64
62
|302,77391
293,19803
301,60246
299,74277
|330.238
397.848
401.356
411.658
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
200
300
300
|205
205
316
308
|302,28024
292,93568
294,81626
275,65377
|333.345
399.827
450.052
601.202
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
400
250
250
|103
410
264
257
|301,56532
269,24877
282,32321
267,06930
|337.926
609.612
551.795
684.703
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
30
50
50
|41
31
54
52
|294,56241
291,00070
291,56320
293,35644
|385.479
414.535
475.161
455.603
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilim Tarihi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
84
82
|291,99248
289,08316
295,10025
293,54860
|404.007
429.518
447.916
454.217
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Müzecilik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|36
36
32
—
|291,91844
288,57802
291,21185
—
|404.531
433.569
477.828
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
54
52
|291,14711
286,99982
289,61498
287,67580
|410.304
446.250
490.613
498.703
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
300
300
|103
205
316
308
|285,17938
265,07672
265,39244
265,15483
|457.085
653.318
713.420
704.709
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
400
200
200
|103
410
210
205
|279,16589
246,49912
265,58194
264,48469
|508.204
876.561
711.472
711.802
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
600
300
300
|257
615
316
308
|268,98259
240,19448
270,03126
259,55242
|602.905
961.150
666.004
765.338
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|400
400
250
250
|410
410
264
257
|268,92384
254,04274
268,68383
264,06530
|603.500
781.213
679.556
716.253
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
300
150
150
|257
308
158
154
|267,18464
245,47530
267,26725
259,57210
|620.645
890.133
693.878
765.091
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
400
200
200
|257
410
210
205
|265,64092
246,07575
279,68061
264,36507
|636.496
882.114
575.144
713.030
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
158
154
|261,81989
243,97244
259,95603
254,58442
|676.339
910.007
771.560
822.241
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
200
150
150
|205
205
158
154
|258,62961
247,94901
255,24970
254,41414
|710.324
857.946
824.376
824.279
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası Girişimcilik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|500
500
—
—
|513
513
—
—
|244,53231
228,17947
—
—
|870.553
1.130.397
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rekreasyon
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|300
300
150
150
|308
308
158
154
|236,62111
228,87059
238,19791
237,73136
|964.017
1.120.476
1.034.260
1.037.057
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|6
6
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|8
4
4
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|464,53916
472,85366
474,16472
472,38721
|4.210
4.660
5.936
5.467
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|93
93
96
93
|450,30037
457,22896
458,98774
459,43488
|6.487
7.229
8.736
7.661
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çin Dili ve Edebiyatı
(Çince) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|433,3846
430,56985
436,56943
439,07263
|10.298
13.731
14.695
11.986
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
84
82
|432,93044
439,10542
442,55364
438,20155
|10.420
11.338
12.869
12.194
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|430,59764
438,12933
439,72910
434,14845
|11.099
11.599
13.711
13.215
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|426,9227
420,27710
242,53703
260,89252
|12.150
17.046
108.368
80.046
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kore Dili ve Edebiyatı
(Korece) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|425,41638
429,72318
433,80823
433,95546
|12.631
13.985
15.556
13.275
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|422,85932
425,66502
433,35806
428,05205
|13.498
15.256
15.713
14.864
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Dilbilimi
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|422,04696
422,59540
428,28296
421,00139
|13.760
16.266
17.468
16.903
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|420,0653
423,51546
434,92633
426,85636
|14.344
15.960
15.227
15.212
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|418,89423
424,67823
426,83540
419,79168
|14.709
15.561
17.965
17.281
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|414,7068
417,06778
423,44786
416,15277
|16.118
18.120
19.179
18.434
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
32
31
|399,94841
396,99434
406,35977
389,80088
|21.628
25.730
25.766
27.422
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|392,13621
393,20135
398,76872
395,84475
|24.752
27.352
28.823
25.269
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|384,39804
383,34047
392,24913
372,87844
|28.061
31.457
31.566
33.628
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
54
52
|372,17617
368,63581
376,37909
352,89302
|33.193
38.085
38.345
41.137
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
84
82
|371,02764
368,06208
383,33307
381,89799
|33.701
38.376
35.378
30.317
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Leh Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
35
|41
41
37
36
|370,66839
363,09417
379,62409
360,04740
|33.846
40.699
36.925
38.408
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|368,08097
361,08318
372,19582
354,79929
|34.997
41.647
40.187
40.453
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hititoloji
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|341,50158
348,19893
343,96835
309,70832
|47.031
47.923
52.807
58.527
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
73
72
|337,2947
335,75884
343,77970
309,78310
|48.979
54.099
52.889
58.494
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
(Boşnakça) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|16
—
—
—
|329,63473
—
—
—
|52.603
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|15
15
—
—
|15
15
—
—
|324,92474
294,50937
—
—
|54.881
76.098
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Urdu Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|299,41416
303,62578
291,48979
236,24848
|67.530
71.038
78.993
92.381
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|272,77992
267,22420
273,46570
319,88695
|81.572
92.465
89.049
54.290
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|—
1
1
—
|Dolmadı
305,34666
284,77532
—
|Dolmadı
70.072
82.667
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
3500
2200
2200