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Haberler Fotohaber İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 17:14

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2026 YKS sınav sonuç süreci yaklaşırken İstanbul Üniversitesi'nde eğitim alma hayali kuran adaylar merakla taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini sorguluyor. ÖSYM ve YÖK Atlas verileri doğrultusunda güncellenen üniversiteler kılavuzu, tercih listelerine yön vermek isteyen öğrenciler için ön plana çıktı. Peki, İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puan istiyor? İşte İÜ taban puanları ve başarı sıralamaları...

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İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi, çok sayıda bölüm seçeneğiyle her yıl çok sayıda öğrencinin tercihi oluyor. Böylece 2026 YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adayların İstanbul Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri araştırmaları ön plana çıktı.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2026 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 İstanbul Üniversitesi (İÜ) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 522,48922
522,71678
532,26520
531,58603		 3.456
3.689
3.429
2.712
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 285
285
280
280		 293
293
287
287		 518,33458
516,64827
527,14889
526,92353		 4.532
5.145
5.090
4.030
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
30
30		 21
31
31
31		 495,95312
493,26487
510,97042
510,81137		 12.980
13.177
12.228
11.101
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
160
160
160		 103
164
164
164		 481,21704
472,44702
493,41095
494,73945		 21.509
23.884
22.913
20.960
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 479,07824
482,43469

 22.884
18.464
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 36
36
31
 475,65881
484,70086
506,97637
 25.286
17.310
14.431
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1

1
1		 464,30875
Dolmadı
485,43837
499,25470		 33.856
Dolmadı
28.505
18.053
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 464,15434
456,66056
481,68679
484,73254		 33.974
33.932
31.274
28.137
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
100
150
150		 88
103
154
154		 457,69768
443,20754
465,37212
466,17966		 39.334
43.621
44.541
42.863
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
60
60		 47
47
62
62		 421,95135
408,16021
436,53828
439,05612		 73.889
74.258
70.755
66.438
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 36
36
32
 410,45771
409,52199
432,92800
 86.608
72.908
74.202
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
80
80		 72
82
82
82		 410,18438
393,85842
425,04094
425,82377		 86.921
89.199
82.297
78.929
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 399,69831
369,57943
386,59526
381,51963		 99.350
118.609
128.199
128.363
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
5

 10
5

 399,64347
396,25558

 99.421
86.550
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 384,27957
360,33614
372,75826
345,87031		 119.147
131.693
148.516
183.388
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 382,53997
355,94433
370,73770
341,24650		 121.490
138.397
151.657
192.103
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
110
110		 82
82
113
113		 381,06289
362,08873
394,39439
377,92388		 123.516
129.166
117.788
133.085
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
 41
41
32
 376,37266
364,57160
393,10703
 130.222
125.556
119.442
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
60		 39
47
64
62		 366,11092
349,16102
375,65863
371,67701		 145.683
149.497
144.024
141.706
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 354,75658
330,96424
339,98216
311,64464		 165.281
183.582
209.972
259.888
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
100
100		 82
82
105
103		 348,58677
332,16778
348,60928
334,50790		 177.067
181.094
191.586
205.785
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 345,286


 183.529
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
63
62		 343,77124
317,05870
321,95642
301,60926		 186.683
215.938
255.553
288.618
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
79
77		 320,55653
306,88076
321,86694
308,56833		 242.715
243.728
255.787
268.406
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Su Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
50		 77
77
73
52		 302,27702
281,76626
295,63454
288,37499		 300.522
334.401
344.689
332.330
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 289,67379
243,77198
192,99999
207,24855		 349.856
589.087
1.277.749
968.111
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
158
154		 267,72309
251,64304
265,02528
244,90916		 463.831
517.188
500.273
558.315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Su Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Su Bilimleri ve Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1


 235,27062
Dolmadı

 748.988
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
90
90		 31
31
96
93		 433,9446
460,27433
424,45412
425,31332		 1.565
2.063
7.159
7.810
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
90
90		 31
31
96
93		 410,79071
439,00598
399,98170
399,75323		 4.853
5.818
21.307
22.881
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
95
90
90		 41
98
96
93		 393,52014
411,45911
400,01496
402,03165		 10.773
20.382
21.282
20.947
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 383,13111
410,09252
382,11773
380,46773		 16.683
21.632
41.333
45.373
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
30
30
30		 28
31
32
31		 379,73211
413,00930
387,77236
392,19017		 19.313
19.090
33.789
30.346
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
105
100
100		 41
108
106
103		 375,61053
386,42023
372,01329
374,38294		 22.851
51.282
57.643
55.137
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 375,55415


 22.904
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
105
100
100		 41
108
106
103		 375,02981
384,51799
370,21017
375,98241		 23.396
54.449
61.028
52.418
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
25
25
25		 28
26
27
26		 371,40477
408,60332
381,18870
386,46387		 26.869
22.943
42.656
37.136
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
100
160
160		 93
103
168
164		 370,60416
404,72845
368,00652
376,71774		 27.721
26.693
65.534
51.165
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
5
5
5		 3
5
6
5		 370,46645
402,91219
366,87383
374,98475		 27.870
28.625
67.829
54.078
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 10
10
21
20		 366,9407
400,17355
356,46732
367,94975		 31.773
31.726
92.057
66.853
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 364,02052
397,24735
391,65247
388,76126		 35.364
35.258
29.324
34.259
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
106
103		 359,12092
382,14762
359,79879
359,26375		 42.245
58.650
83.632
85.821
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 341,66061
364,12321
350,35440
346,23320		 76.241
98.047
108.898
122.349
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
200
1000
1000		 103
205
1050
1025		 338,80241
328,54492
277,21106
262,64382		 83.461
226.676
533.414
681.131
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Coğrafya
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
100
1500
1500		 103
103
1576
1538		 320,63742
325,52842
258,02148
248,79433		 142.537
241.206
724.876
832.352
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
300
150
150		 103
308
158
154		 309,12075
298,33835
331,49808
327,42829		 194.763
407.760
175.699
194.506
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
158
154		 303,14045
303,01508
310,71417
304,02072		 226.961
374.279
280.057
326.244
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 200
300
150
150		 205
308
158
154		 282,52117
273,12089
297,00743
294,11971		 364.459
621.798
370.260
396.819
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 466,29835
475,74286
494,11477
504,60105		 1.873
1.619
1.414
933
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
500
500
500		 257
513
513
513		 451,25171
444,70971
460,70338
463,33829		 3.275
5.560
4.539
5.405
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
32
31		 436,00652
439,19230
449,76400
433,29729		 6.097
7.190
6.451
15.584
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
100
100		 62
82
106
103		 417,22453
421,95247
437,29291
440,10262		 14.959
15.530
9.639
12.110
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 31
41
31
31		 417,15799
412,60311
430,76558
426,46994		 14.998
22.348
12.597
20.799
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 62
108
106
103		 406,83856
394,89243
400,67442
396,97661		 23.031
40.342
44.129
62.995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
150
150
150		 123
154
154
154		 401,63382
388,16278
389,01498
382,52743		 28.189
49.370
63.761
91.813
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
60
50
50		 47
62
52
52		 396,87182
383,52537
392,01032
389,35233		 33.550
56.186
58.384
77.640
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
115
110
110		 77
118
116
113		 390,08587
368,49722
368,41357
362,46283		 42.459
82.454
108.495
140.201
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
85
85		 62
93
90
88		 383,62734
364,76194
370,79102
368,96492		 51.971
90.143
102.727
123.235
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
125
120
120		 82
129
126
123		 382,7348
369,06351
376,47741
375,09413		 53.369
81.366
89.723
108.452
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 130
220
220
220		 134
226
229
226		 379,75491
353,89123
354,66159
350,20378		 58.334
115.803
146.534
175.693
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
106
103		 374,41557
358,38314
361,16703
361,04220		 68.262
104.719
127.661
144.011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 372,71601
361,94546
369,22173
359,80174		 71.365
96.398
106.543
147.444
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
120
120
120		 82
123
126
123		 365,88813
350,87179
359,30940
361,30688		 85.664
123.833
132.786
143.275
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
15

 20
14

 365,80703
Dolmadı

 85.825
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
285
280
280		 154
293
294
287		 365,325
342,55954
343,78253
341,81068		 86.917
147.934
182.897
203.588
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
115
110
110		 67
118
115
113		 357,78052
334,80341
335,94292
332,61811		 104.704
173.658
213.737
238.806
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Lojistik Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
74
72		 355,3051
340,34991
342,03960
336,31290		 110.889
154.873
189.436
223.986
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
103
103		 346,99166
324,02234
324,29350
319,76756		 134.041
216.958
267.375
296.642
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
105
100
100		 52
108
104
103		 345,57507
325,57488
327,32967
321,88137		 138.366
210.207
252.480
286.187
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
84
82		 343,07373
338,44727
343,07142
347,59220		 146.191
161.031
185.602
184.026
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
75
75		 41
82
79
77		 334,45892
314,22599
318,97570
314,82786		 175.808
264.387
294.715
321.843
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 323,92658


 218.432
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
70
80
80		 47
72
84
82		 320,30095
310,96987
319,86431
320,32037		 234.762
282.224
290.068
293.832
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 307,71326
305,75297
304,94466
303,26632		 300.485
313.100
378.661
388.747
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
84
82		 305,94964
300,15200
305,13298
301,55508		 310.848
348.667
377.433
399.692
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
27
26		 304,6347
295,19521
299,27910
297,39431		 318.717
383.384
417.678
427.556
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
64
62		 302,77391
293,19803
301,60246
299,74277		 330.238
397.848
401.356
411.658
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
200
300
300		 205
205
316
308		 302,28024
292,93568
294,81626
275,65377		 333.345
399.827
450.052
601.202
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
400
250
250		 103
410
264
257		 301,56532
269,24877
282,32321
267,06930		 337.926
609.612
551.795
684.703
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
30
50
50		 41
31
54
52		 294,56241
291,00070
291,56320
293,35644		 385.479
414.535
475.161
455.603
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilim Tarihi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
84
82		 291,99248
289,08316
295,10025
293,54860		 404.007
429.518
447.916
454.217
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Müzecilik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 36
36
32
 291,91844
288,57802
291,21185
 404.531
433.569
477.828
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
54
52		 291,14711
286,99982
289,61498
287,67580		 410.304
446.250
490.613
498.703
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
300
300		 103
205
316
308		 285,17938
265,07672
265,39244
265,15483		 457.085
653.318
713.420
704.709
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
400
200
200		 103
410
210
205		 279,16589
246,49912
265,58194
264,48469		 508.204
876.561
711.472
711.802
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
600
300
300		 257
615
316
308		 268,98259
240,19448
270,03126
259,55242		 602.905
961.150
666.004
765.338
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 400
400
250
250		 410
410
264
257		 268,92384
254,04274
268,68383
264,06530		 603.500
781.213
679.556
716.253
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
300
150
150		 257
308
158
154		 267,18464
245,47530
267,26725
259,57210		 620.645
890.133
693.878
765.091
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
400
200
200		 257
410
210
205		 265,64092
246,07575
279,68061
264,36507		 636.496
882.114
575.144
713.030
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
158
154		 261,81989
243,97244
259,95603
254,58442		 676.339
910.007
771.560
822.241
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
200
150
150		 205
205
158
154		 258,62961
247,94901
255,24970
254,41414		 710.324
857.946
824.376
824.279
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası Girişimcilik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 500
500

 513
513

 244,53231
228,17947

 870.553
1.130.397
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rekreasyon
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 300
300
150
150		 308
308
158
154		 236,62111
228,87059
238,19791
237,73136		 964.017
1.120.476
1.034.260
1.037.057
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 6
6
1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 8
4
4
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 464,53916
472,85366
474,16472
472,38721		 4.210
4.660
5.936
5.467
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 93
93
96
93		 450,30037
457,22896
458,98774
459,43488		 6.487
7.229
8.736
7.661
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çin Dili ve Edebiyatı
(Çince) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 433,3846
430,56985
436,56943
439,07263		 10.298
13.731
14.695
11.986
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
84
82		 432,93044
439,10542
442,55364
438,20155		 10.420
11.338
12.869
12.194
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 430,59764
438,12933
439,72910
434,14845		 11.099
11.599
13.711
13.215
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 426,9227
420,27710
242,53703
260,89252		 12.150
17.046
108.368
80.046
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kore Dili ve Edebiyatı
(Korece) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 425,41638
429,72318
433,80823
433,95546		 12.631
13.985
15.556
13.275
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 422,85932
425,66502
433,35806
428,05205		 13.498
15.256
15.713
14.864
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Dilbilimi
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 422,04696
422,59540
428,28296
421,00139		 13.760
16.266
17.468
16.903
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 420,0653
423,51546
434,92633
426,85636		 14.344
15.960
15.227
15.212
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İtalyan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 418,89423
424,67823
426,83540
419,79168		 14.709
15.561
17.965
17.281
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 414,7068
417,06778
423,44786
416,15277		 16.118
18.120
19.179
18.434
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
32
31		 399,94841
396,99434
406,35977
389,80088		 21.628
25.730
25.766
27.422
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 392,13621
393,20135
398,76872
395,84475		 24.752
27.352
28.823
25.269
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 384,39804
383,34047
392,24913
372,87844		 28.061
31.457
31.566
33.628
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
54
52		 372,17617
368,63581
376,37909
352,89302		 33.193
38.085
38.345
41.137
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
84
82		 371,02764
368,06208
383,33307
381,89799		 33.701
38.376
35.378
30.317
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Leh Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
35		 41
41
37
36		 370,66839
363,09417
379,62409
360,04740		 33.846
40.699
36.925
38.408
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ukrayna Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 368,08097
361,08318
372,19582
354,79929		 34.997
41.647
40.187
40.453
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hititoloji
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 341,50158
348,19893
343,96835
309,70832		 47.031
47.923
52.807
58.527
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
73
72		 337,2947
335,75884
343,77970
309,78310		 48.979
54.099
52.889
58.494
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Boşnak Dili ve Edebiyatı
(Boşnakça) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 15


 16


 329,63473


 52.603
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 15
15

 15
15

 324,92474
294,50937

 54.881
76.098
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Urdu Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 299,41416
303,62578
291,48979
236,24848		 67.530
71.038
78.993
92.381
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 272,77992
267,22420
273,46570
319,88695		 81.572
92.465
89.049
54.290
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
 Dolmadı
305,34666
284,77532
 Dolmadı
70.072
82.667
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: İÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
3500
2200
2200