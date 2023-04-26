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Haberler Fotohaber İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:17

İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

İstanbul'a dolu yağacak mı, bekleniyor mu sorusu yapılan oraj uyarısı sonrası gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıklar düşecek ve ülke genelinde yağışlı hava devam edecek. İstanbul için oraj uyarısı yapılması üzerine megakentte yaşayan vatandaşlar, ''İstanbul'a dolu yağacak mı, bekleniyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı? İşte, MGM 26-27 Nisan hava durumu tahmin raporu…

İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Raporda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın bu hafta da devam edeceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için oraj uyarısı yapıldı. Vvatandaşlar ise bu noktada İstanbul'a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı sorularına yanıt arıyor. Hava sıcaklığının hızlı düşüşü sonucu meydana gelen doğa olayı araçlarda ve evlerde maddi hasara sebep oluyor. İşte, 26-27 Nisan İstanbul dolu yağışı bekleniyor mu sorusuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika açıklamaları...

İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Meteoroloji ve AKOM oraj uyarısında bulundu.

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İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Çarşamba ve perşembe günleri ise yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor..

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