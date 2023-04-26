İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Raporda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın bu hafta da devam edeceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için oraj uyarısı yapıldı. Vvatandaşlar ise bu noktada İstanbul'a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı sorularına yanıt arıyor. Hava sıcaklığının hızlı düşüşü sonucu meydana gelen doğa olayı araçlarda ve evlerde maddi hasara sebep oluyor. İşte, 26-27 Nisan İstanbul dolu yağışı bekleniyor mu sorusuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika açıklamaları...