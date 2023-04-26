İstanbul’a dolu yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji’den İstanbul dolu uyarısı geldi mi, yağış bekleniyor mu? 26-27 Nisan hava durumu raporu

İstanbul'a dolu yağacak mı, bekleniyor mu sorusu yapılan oraj uyarısı sonrası gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıklar düşecek ve ülke genelinde yağışlı hava devam edecek. İstanbul için oraj uyarısı yapılması üzerine megakentte yaşayan vatandaşlar, ''İstanbul'a dolu yağacak mı, bekleniyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı yaptı mı? İşte, MGM 26-27 Nisan hava durumu tahmin raporu…