İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Gelecek hafta Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan İstanbul'da, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu?