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Haberler Fotohaber İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:48

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı belli oldu. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle mega kent kar yağışına teslim oluyor. Sıcaklıklar 5-8 derece birden düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, 6-12 Ocak hava durumu.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Gelecek hafta Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan İstanbul'da, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

SICAKLIK 10-15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava durumu tahminleri raporlarına göre başta mega kent İstanbul olmak üzere kent genelinde sıcaklıklar bugüne kıyasla 10-15 düşecek ve bu soğuk hava dalgası bir hafta boyunca ülkeyi terk etmeyecek. Belli bölgeler kar yağışına teslim olacak.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI
AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORU

Haftalık Hava Tahmini 🗓️ (6 - 11 Ocak 2024)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İşte, gün gün hava durumu raporu;

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