Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:48
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kutup soğuğu geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı belli oldu. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle mega kent kar yağışına teslim oluyor. Sıcaklıklar 5-8 derece birden düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, 6-12 Ocak hava durumu.