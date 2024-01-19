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Haberler Fotohaber İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:37

İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Başlayan fırtına ve yer yer yağışlarla birlikte İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu yeniden gündemde. Konuyla ilgili MGM ve AKOM verileri takip ediliyor. Raporlara göre İstanbul kar yağışı beklerken gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İşte, son dakika İstanbul hava durumu...

İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu kış aylarının gelmesiyle birlikte gündemde yer almaya devam ediyor. Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ile 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Belirtilen bölgelerde yer yer kendini hissettirmeye başlayan fırtına ardından kar yağışı bekleniyor. Peki; İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, ayrıntılar...

İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için şu uyarıyı yaptı:

"Son değerlendirmelere göre; 19.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Aksaray ve Karaman haric),Batı Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Tokat, Çanakkale, Balıkesir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan gelen son açıklamada olduğu gibi İstanbul'da ahava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji'den Megakanet sağanak yağış uyarısı geldi ancak kar havası beklenmiyor.

Buna göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı öngörülmüyor.

İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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