İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Aksaray ve Karaman haric),Batı Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Tokat, Çanakkale, Balıkesir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.