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Haberler Fotohaber İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:51

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul bugün karanlığa uyandı. Elektrik kesintisi sorgulamaya başlandı. BEDAŞ 15 ilçedeki elektrik kesintisi için resmi internet sitesinden uyardı. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisinin detayları ilçe ilçe paylaşıldı. Arnavutköy, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih ve Silivri gibi kalabalık ilçelerde bugün uzun süreli kesintiler görülecek. İşte BEDAŞ 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

Bazı ilçelerde 7 saatten uzun sürecek elektrik kesintisi için BEDAŞ İstanbulluları uyardı. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir gün geçireceği belli oldu. İstanbulluların kesinti için hazırlıklı olması gerekiyor. 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

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İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 00:00:00 - 06/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 02:00:00 - 06/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 04:00:00 - 06/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 478., 479. sk bölgelerinde 06/01/2024 10:00:00 - 06/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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