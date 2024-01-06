Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:51
İSTANBUL’DA 15 İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR | Bedaş uyardı: 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler, elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul bugün karanlığa uyandı. Elektrik kesintisi sorgulamaya başlandı. BEDAŞ 15 ilçedeki elektrik kesintisi için resmi internet sitesinden uyardı. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisinin detayları ilçe ilçe paylaşıldı. Arnavutköy, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih ve Silivri gibi kalabalık ilçelerde bugün uzun süreli kesintiler görülecek. İşte BEDAŞ 6 Ocak 2024 elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı