İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde uygulanacak ulaşım tedbirlerini açıkladı. Saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar bazı yollar ve bağlantı noktaları araç geçişine kapalı tutulacak.