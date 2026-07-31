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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 09:49

İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Sarıyer'de trafik düzenlemesine gidilecek. Stadyum çevresindeki bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

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İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde uygulanacak ulaşım tedbirlerini açıkladı. Saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar bazı yollar ve bağlantı noktaları araç geçişine kapalı tutulacak.

İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

YOLLAR SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

Trafik düzenlemesi 31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla başlayacak. Belirtilen yollar etkinliğin tamamlanmasına kadar araç geçişine kapalı tutulacak. Sürücülerin bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı seyahat planlarını önceden yapmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları gerekiyor.

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İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan düzenleme kapsamında şu yollar araç trafiğine kapatılacak:

  • Maslak Büyükdere Caddesi'nden TEM Kuzey Yan Yol'a katılım
  • TEM Kuzey Yan Yol'un Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park yönü
  • TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantındaki kuzeyden güneye dönüşler
  • Metin Oktay Caddesi'nin her iki yönü
  • Seyrantepe Etfal Hastanesi'nden TEM Kuzey Yan Yol'a katılım
İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Kapatılan yolların yerine kullanılabilecek alternatif güzergâhlar şöyle sıralandı:

  • TEM Kuzey Yol
  • Büyükdere Caddesi
  • Azerbaycan Caddesi
  • Kemerburgaz Caddesi
  • Cendere Caddesi
  • Selçuklu Caddesi
  • Anadolu Caddesi
  • Gün Işığı Sokak
İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

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