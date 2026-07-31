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İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 09:49
İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Sarıyer'de trafik düzenlemesine gidilecek. Stadyum çevresindeki bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, 31 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?