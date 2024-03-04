Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
22:57
İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da kaç şiidetinde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu son dakika yanıt arıyor. Şiddetli sarsıntı hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hissedilirken sarsıntıyı hisseden mega kent sakinleri arama motorlarında ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. 13.32 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep oldu. 15 milyon mega kentli İstanbul deprem, şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri araştırıyor. İşte, 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile tüm merak edilen soruların yanıtı.