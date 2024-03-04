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Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 22:57

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da kaç şiidetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika yanıt arıyor. Şiddetli sarsıntı hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hissedilirken sarsıntıyı hisseden mega kent sakinleri arama motorlarında ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. 13.32 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep oldu. 15 milyon mega kentli İstanbul deprem, şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri araştırıyor. İşte, 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile tüm merak edilen soruların yanıtı.

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da kaç şiidetinde deprem oldu?

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Merkez üssü Yenice olarak ölçülen deprem mega şehir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Yerin 13.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul depremi hakkında detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol ediliyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 4 Mart 2024 İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da kaç şiidetinde deprem oldu?

SON DAKİKA: KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 21:38'de Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Yenice- Çanakkale olarak kayıtlara geçti.

10.44 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta Çanakkale olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Bursa ve pek çok çevre ilde de hissedildi.

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İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da kaç şiidetinde deprem oldu?

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da kaç şiidetinde deprem oldu?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da kaç şiidetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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