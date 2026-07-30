İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

ESNAFA AMBALAJ BAŞINA 50 KURUŞ ÖDENECEK

Mobil DOA sistemine dahil olmak isteyen işletmeler, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden talep oluşturabilecek. Başvurusu onaylanan esnafa el terminali ücretsiz olarak teslim edilecek.

İşletmelere teslim aldıkları her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece sistemin daha fazla mahalleye ulaştırılması ve vatandaşların iade noktalarına daha kolay erişmesi sağlanacak.

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