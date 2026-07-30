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Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:51

İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

Depozito iade sisteminin erişim ağı mahalle esnafıyla genişliyor. İstanbul'da bazı market, bakkal ve büfelerde kullanılmaya başlanan Mobil DOA cihazlarıyla vatandaşlar, içecek ambalajlarını teslim ederek ödeme alabilecek. Peki, Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

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İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

Depozito iade makinesi bulunmayan bölgeler için geliştirilen Mobil DOA uygulaması İstanbul'da devreye alındı. Yeni sistemle mahalle esnafı da iade noktası olarak hizmet verecek, ambalaj teslim işlemleri el terminali üzerinden gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

MOBİL DOA UYGULAMASI NEDİR?

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nde yeni bir uygulamaya geçildi. Mobil DOA ile depozito iade makinesi bulunmayan noktalarda market, bakkal ve büfeler ambalaj teslim alabilecek. İşletmelere ücretsiz olarak verilen el terminali; barkod okuma, ambalaj sayımı ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden yapacak.

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İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

AMBALAJ İADESİNDEN 1 TL NASIL ALINIR?

Vatandaşlar öncelikle cihazın ekranındaki karekodu cep telefonlarıyla okutacak. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları el terminaline okutularak sisteme kaydedilecek.

Doğrulanan her ambalaj için 1 TL depozito bedeli, vatandaşın DOA Cüzdan hesabına aktarılacak. Yapılan işlemler kullanıcı hesabıyla eşleştirilerek dijital ortamda kayıt altına alınacak.

İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

MOBİL DOA İADE NOKTALARI NEREDE?

Sisteme katılan market, bakkal ve büfeler ambalaj iade noktası olarak hizmet verecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın teslim noktasını DOA mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek.

Mobil DOA'nın ilk olarak İstanbul'daki bazı işletmelerde uygulanmaya başlandığı, iade noktalarının ilerleyen dönemde artırılacağı belirtildi.

İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?

ESNAFA AMBALAJ BAŞINA 50 KURUŞ ÖDENECEK

Mobil DOA sistemine dahil olmak isteyen işletmeler, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden talep oluşturabilecek. Başvurusu onaylanan esnafa el terminali ücretsiz olarak teslim edilecek.

İşletmelere teslim aldıkları her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece sistemin daha fazla mahalleye ulaştırılması ve vatandaşların iade noktalarına daha kolay erişmesi sağlanacak.

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