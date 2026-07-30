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İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:51
İSTANBUL’DA MOBİL DOA DÖNEMİ! Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?
Depozito iade sisteminin erişim ağı mahalle esnafıyla genişliyor. İstanbul'da bazı market, bakkal ve büfelerde kullanılmaya başlanan Mobil DOA cihazlarıyla vatandaşlar, içecek ambalajlarını teslim ederek ödeme alabilecek. Peki, Ambalaj iadesinden 1 TL nasıl alınır, mobil DOA uygulaması nedir?