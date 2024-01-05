Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:48

İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

Mega kent Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına teslim olacak. İstanbul'da termometreler sıfır derecenin altına inecek. AKOM, hafta başında mega kentte sıcaklıkların kar değerlerine düşeceğini kaydetti. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kent geneli beyaz örtüyle kaplanacak. Bu noktada 16 milyonu aşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 6-11 Ocak hava durumu tahminleri

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

Hafta başında İstanbul'da sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası kent genelinde adeta buz kestirecek. Bu noktada Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı? İşte 6-11Ocak Kasım hava durumu…

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
O Ocak Pazrtesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

SICAKLIK 10-15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava durumu tahminleri raporlarına göre başta mega kent İstanbul olmak üzere kent genelinde sıcaklıklar bugüne kıyasla 10-15 düşecek ve bu soğuk hava dalgası bir hafta boyunca ülkeyi terk etmeyecek. Belli bölgeler kar yağışına teslim olacak.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI
AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

SON DAKİKA