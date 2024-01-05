İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.

Hafta başında İstanbul'da sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası kent genelinde adeta buz kestirecek. Bu noktada Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu, kar tatili olacak mı? İşte 6-11Ocak Kasım hava durumu…