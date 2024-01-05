Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:48
İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! İşte 6-11 Ocak hava durumu.
Mega kent Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına teslim olacak. İstanbul'da termometreler sıfır derecenin altına inecek. AKOM, hafta başında mega kentte sıcaklıkların kar değerlerine düşeceğini kaydetti. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kent geneli beyaz örtüyle kaplanacak. Bu noktada 16 milyonu aşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 6-11 Ocak hava durumu tahminleri