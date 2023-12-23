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Haberler Fotohaber İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den şiddetli fırtına uyarısı geldi! İşte MGM son dakika hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 10:10

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den şiddetli fırtına uyarısı geldi! İşte MGM son dakika hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Kuvvetli yağışlar için vatandaşlar uyarılırken İstanbul için ise Cumartesi gününe dikkat çekildi. MGM yanı sıra İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edilebiliyor. Hal böyleyken ise megakentte yaşayan binlerce öğrenci ve velisi İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 23-27 Aralık hava durumu…

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik uyarı! İşte 23-27 Aralık hava durumu

İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı son dakika haberi ile duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılırken İstanbul için ise Cumartesi gününe dikkat çekildi. Valilik ve AKOM'dan da peş peşe uyarılar geldi. Hal böyleyken "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Metropol şehirde yaşayan öğrenci ve veliler yeni hafta öncesi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 23-27 Aralık hava durumu…

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik uyarı! İşte 23-27 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul için Cumartesi gününe dikkat çekildi. Megakennte şiddetli fırtına bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü fırtına şiddetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanı sır İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi.

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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik uyarı! İşte 23-27 Aralık hava durumu

İSTANBUL VALİLİĞİ: TEDBİRLİ OLUNMALI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik uyarı! İşte 23-27 Aralık hava durumu

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den kritik uyarı! İşte 23-27 Aralık hava durumu

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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