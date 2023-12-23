İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Meteoroloji’den şiddetli fırtına uyarısı geldi! İşte MGM son dakika hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Kuvvetli yağışlar için vatandaşlar uyarılırken İstanbul için ise Cumartesi gününe dikkat çekildi. MGM yanı sıra İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İstanbul'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edilebiliyor. Hal böyleyken ise megakentte yaşayan binlerce öğrenci ve velisi İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 23-27 Aralık hava durumu…