Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
18:36
İstanbul'da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024
Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da suya zam mı geldi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İSKİ'nin teklifiyle birlikte gündeme gelen zam haberleri ardından su faturası hesaplama işlemleri ve suyun birim fiyatı araştırılıyor. Yüzde 36 ile 53 oranı sonrası hesaplar başladı. Peki; suya zam mı geldi, İstanbul su birim fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?