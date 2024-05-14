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Haberler Fotohaber İstanbul'da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024
Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:36

İstanbul'da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da suya zam mı geldi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İSKİ'nin teklifiyle birlikte gündeme gelen zam haberleri ardından su faturası hesaplama işlemleri ve suyun birim fiyatı araştırılıyor. Yüzde 36 ile 53 oranı sonrası hesaplar başladı. Peki; suya zam mı geldi, İstanbul su birim fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

İstanbul'da suya zam haberleri gündemdeki yerini aldı. İSKİ teklifi sonrası artan birim fiyatları ardından İstanbullular araştırmalara hız kazandırdı. Yüzde 75'in kullandığı birinci kademede birim değişti. Peki; suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, su faturası hesaplama formülü...

İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

İSTANBUL'DA SUYA ZAM!

İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı.

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İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

İSTANBUL BİRİM FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

İSKİ SU FATURASI HESAPLAMA

Yeni birim fiyatıyla birlikte fatura hesaplama işlemleri hız kazandı. Bu noktada yüzde hesaplama formülüne yönelindi.

YÜZDE HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024
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