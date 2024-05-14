İstanbul’da suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu? İSKİ ile su faturası hesaplama 2024

İstanbul'da suya zam haberleri gündemdeki yerini aldı. İSKİ teklifi sonrası artan birim fiyatları ardından İstanbullular araştırmalara hız kazandırdı. Yüzde 75'in kullandığı birinci kademede birim değişti. Peki; suya zam mı geldi, suyun birim fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, su faturası hesaplama formülü...