İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

ZAMAN TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Yeni tarife yalnızca açılış ve kısa mesafe ücretleriyle sınırlı kalmadı; yolculuk esnasında kat edilen mesafe ve trafikte bekleme sürelerinin katsayıları da değişti. Kilometre başına alınan mesafe ücreti 43,56 liradan 47,92 liraya yükseltildi. Trafik yoğunluğu veya kırmızı ışıkta beklerken devreye giren saatlik zaman tarifesi ücreti ise 544,45 TL'den 598,90 TL'ye çıkarıldı.