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Haberler Fotohaber İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:47

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, taksi ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını kabul etti. Yeni tarifeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına ücret, saatlik bekleme tarifesi ve indi bindi ücreti artırıldı. Peki İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe ve indi bindi kaç TL?

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İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşımla birlikte taksi ücretleri de zamlandı. İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte yeni taksimetre tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İşte zam sonrası güncel taksimetre açılış ücreti, kilometre başına ücret ve indi bindi ücret tarifesi;

İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 10 ZAM

İBB Meclisi'nde kabul edilen kararla İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte taksimetre ücretlerinin tüm kalemlerinde artışa gidildi. Zamlı tarife 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

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İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 10'luk zam sonrası İstanbul'da uygulanacak yeni taksi tarifesi şu şekilde:

  • Taksimetre açılış ücreti: 71,94 TL
  • Kilometre başına ücret: 47,92 TL
  • Saatlik bekleme (zaman tarifesi): 598,90 TL
  • İndi bindi (kısa mesafe) ücreti: 230 TL
İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?

ZAMAN TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Yeni tarife yalnızca açılış ve kısa mesafe ücretleriyle sınırlı kalmadı; yolculuk esnasında kat edilen mesafe ve trafikte bekleme sürelerinin katsayıları da değişti. Kilometre başına alınan mesafe ücreti 43,56 liradan 47,92 liraya yükseltildi. Trafik yoğunluğu veya kırmızı ışıkta beklerken devreye giren saatlik zaman tarifesi ücreti ise 544,45 TL'den 598,90 TL'ye çıkarıldı.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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