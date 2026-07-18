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İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:47
İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 10 zam! Taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ve indi bindi ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, taksi ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını kabul etti. Yeni tarifeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına ücret, saatlik bekleme tarifesi ve indi bindi ücreti artırıldı. Peki İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe ve indi bindi kaç TL?