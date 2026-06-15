İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Türkiye'nin 81 ili arasında, Osmanlı arşivlerindeki orijinal adını Cumhuriyet'e ve günümüze kadar titizlikle taşımayı başaran tam 16 şanslı şehir bulunuyor. Kültürel dönüşümlere, savaşlara ve geçen yüzyıllara meydan okuyan bu köklü kentler, adeta tarihin canlı birer şahidi gibi dimdik ayakta duruyor. Peki, doğup büyüdüğünüz ya da şu an yaşadığınız memleketiniz listede mi? İşte Osmanlı'dan günümüze adı hiç değişmeyen o 16 şehir ve zamanı durduran hikayeleri...