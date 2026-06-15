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Haberler Fotohaber İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:39

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Haritalar değişti, onlarca ilin adı tarihe karıştı ama bu 16 şehir asırlardır aynı! Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze tek bir harfi bile değişmeden gelen, zamana meydan okuyan iller hangileri? Peki, sizin memleketiniz listede mi? İşte geçmişten bugüne adını titizlikle koruyan o şanslı şehirler...

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İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Osmanlı İmparatorluğu'nun o uçsuz bucaksız topraklarından günümüze uzanan süreçte haritalar defalarca yeniden çizildi, nice büyük merkezin adı zamanla bambaşka isimlere büründü. Ancak Anadolu'nun bağrında öyle yerleşim yerleri var ki, asırlardır tek bir harfine bile dokunulmadı!

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Türkiye'nin 81 ili arasında, Osmanlı arşivlerindeki orijinal adını Cumhuriyet'e ve günümüze kadar titizlikle taşımayı başaran tam 16 şanslı şehir bulunuyor. Kültürel dönüşümlere, savaşlara ve geçen yüzyıllara meydan okuyan bu köklü kentler, adeta tarihin canlı birer şahidi gibi dimdik ayakta duruyor. Peki, doğup büyüdüğünüz ya da şu an yaşadığınız memleketiniz listede mi? İşte Osmanlı'dan günümüze adı hiç değişmeyen o 16 şehir ve zamanı durduran hikayeleri...

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İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

İŞTE O LİSTE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AMASYA/ AMASİA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AKSARAY/ AKSARAY

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ARDAHAN/ARDAHAN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ARTVİN/ LİVANE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AYDIN/AYDIN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BALIKESİR/ KARESİ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BARTIN/ONİKİ DİVAN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BATMAN/İLUH

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİLECİK/BİLECİK

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİTLİS/BİTLİS

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BOLU/ BOL ULUĞ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BURDUR/TERKEMİŞ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BURSA/HÜDAVENDİGAR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

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