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İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:39
İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi
Haritalar değişti, onlarca ilin adı tarihe karıştı ama bu 16 şehir asırlardır aynı! Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze tek bir harfi bile değişmeden gelen, zamana meydan okuyan iller hangileri? Peki, sizin memleketiniz listede mi? İşte geçmişten bugüne adını titizlikle koruyan o şanslı şehirler...