İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare Nasıl Yapılır?

İstihareye özellikle ilk kez yatmak isteyenler ya da düşünenler bu konu hakkında pek çok soruya cevap arıyor. İstihareye yatmak ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyle;

1 - Öncelikle bilinmelidir ki istihareye yatmak bir sünnettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) sıkça istihareye yatardı. Yapılacak her iş için istihareye yatılabilmektedir.

2 - İstihare namazı kılınıp, duası da yapıldıktan sonra ihtiyaç olmaması durumunda hiç konuşulmamalıdır. Abdestli bir şekilde kıbleye dönük olarak yatağa yatılır.

3 - İstihare 7 gün boyunca devam eder. Rüya görseniz de görmeseniz de bu süre zarfında bekleyiniz.

4 - Rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra, siyah veya kırmızı renk görmek ise şerre alamet edilir.

5 - Eğer rüyada bir şey görülmezse uyandıktan sonraki hissiyatınıza bırakılır.