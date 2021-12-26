Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 17:32

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare duası istihareye yatmak isteyen kişilerin aklında oluşan ilk soru işaretidir. İstihare namazı nasıl kılınır ve istihare nasıl yapılır soruları da sıkça araştırılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de (s.a.s) sıkça yaptığı istiharenin dinimizdeki yeri oldukça önemlidir. Özel hayatınızla ilgili bir durumun sizin için hayırlı mı, hayırsız mı olduğunu öğrenmek için istihareye yatmak istiyorsanız istihare namazı duası hakkında ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. İstihare duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti aşağıda yer alıyor. Peki, İstihare namazı için nasıl niyet edilir, namazı nasıl kılınır ve duası nasıl yapılır?

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihareye yatmak İslam dinince çok önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de (s.a.s) sıkça yaptığı istihareye, özel hayatınızdaki bir durumun sizin için hayırlı olup, olmadığını anlamak için yatılır. İstihare duası da bu noktada merak konusu olur. İstihare namazı duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti de ayrıca merak edilen bir konudur. İstihare namazı nasıl kılınır, istihare namazı için nasıl niyet edilir, istihareye yatmak nedir ve duası nasıl yapılır? İşte, istihare namazı duası okunuşu ve anlamı

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare Namazı Duası Arapça Okunuşu

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm.

Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub.

Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh.

Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare Namazı Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için İstihâre Namazı kılmaya" söyleyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" dedikten sonra namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kafirun Suresi Okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekât

Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

İhlas Suresi okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihare Nasıl Yapılır?

İstihareye özellikle ilk kez yatmak isteyenler ya da düşünenler bu konu hakkında pek çok soruya cevap arıyor. İstihareye yatmak ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyle;

1 - Öncelikle bilinmelidir ki istihareye yatmak bir sünnettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) sıkça istihareye yatardı. Yapılacak her iş için istihareye yatılabilmektedir.

2 - İstihare namazı kılınıp, duası da yapıldıktan sonra ihtiyaç olmaması durumunda hiç konuşulmamalıdır. Abdestli bir şekilde kıbleye dönük olarak yatağa yatılır.

3 - İstihare 7 gün boyunca devam eder. Rüya görseniz de görmeseniz de bu süre zarfında bekleyiniz.

4 - Rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra, siyah veya kırmızı renk görmek ise şerre alamet edilir.

5 - Eğer rüyada bir şey görülmezse uyandıktan sonraki hissiyatınıza bırakılır.

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İstihareye Yatmak Nedir?

İstihare, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Allah (C.C) katında bir şeyin sizin için hayırlı olup, olmadığını öğrenmek için dua etmek, namaz kılmaya istihare adı verilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de (s.a.s) sıkça yaptığı istihare, yatağa girip uyumadan önce yapılmaktadır.

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU - İstihare Namazı Nasıl Kılınır, Duası Nasıl Yapılır, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Hangi Durumlarda İstihare Yapılır?

İstihare birçok durumda yapılabilmektedir. Genel olarak istihareye yatılmasını gerektiren nedenlerden başlıca olanları şöyle;

1. Evlilik kararı almak üzereyken;

2. Ev alırken,

3. Yeni bir iş yeri açarken;

SON DAKİKA