Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
13:13
İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?
Müge Anlı'nın programında yaşananlar izleyicileri hayrete düşürmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'dan eşi ve bebeğini bulmak için gelen Hüseyin'in hikayesi ülke gündemine oturmuştu. Bu karmaşık hikayenin nasıl sonuçlanacağını merak eden izleyiciler canlı yayın karşısında yerini aldı. Evra'nın akıl almaz iddiaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın programında gerçek sonunda ortaya çıktı! Peki, Hüseyin Erva olayı son durum nedir? Esin mi Erva mı? İşte detaylar…