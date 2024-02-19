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Haberler Fotohaber İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:13

İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

Müge Anlı'nın programında yaşananlar izleyicileri hayrete düşürmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'dan eşi ve bebeğini bulmak için gelen Hüseyin'in hikayesi ülke gündemine oturmuştu. Bu karmaşık hikayenin nasıl sonuçlanacağını merak eden izleyiciler canlı yayın karşısında yerini aldı. Evra'nın akıl almaz iddiaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın programında gerçek sonunda ortaya çıktı! Peki, Hüseyin Erva olayı son durum nedir? Esin mi Erva mı? İşte detaylar…

İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki film sahnelerini aratmayan Hüseyin Erva olayını konuşuyor. Almanya'da yaşayan Hüseyin, evden kaçan eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için İstanbul'a gelmiş ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Kısa sürede bulunan eş Erva ise akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulunmuş eşinin kuzeni, kızının kardeşi olduğunu iddia etmişti. Genç kadın bugünkü canlı yayında gerçekleri itiraf etti. Peki, Esin mi Erva mı? Hüseyin ve Erva olayı son durum nedir? İşte, Müge Anlı'da Erva Nur olayında beklenmedik gelişmeler…

İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

MÜGE ANLI'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Türkiye Almanya'dan eşi ve bebeğini bulmak için gelen Hüseyin'in hikayesini konuşuyor. Kısa sürede bulunan eş Erva Nur'un beklenmedik açıklamaları ülke gündemine oturdu.

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İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

EŞİ İÇİN 'KUZENİM', BEBEĞİ İÇİN 'KARDEŞİM' DEDİ!

Erva, canlı yayında eşi olduğu iddia edilen Hüseyin için "kuzenim" derken, bebeğin ise "kardeşi" olduğunu iddia etti. Ayrıca annesi olarak gösterilen kadının "teyzesi" olduğunu, kendisinin gerçek adının Erva olmadığını ve nüfusta kimliğinin farklı çıktığını söyledi.

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İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

MONTAJ DEDİ!

Yayına getirilen Erva'nın bu şaşırtıcı açıklamaları sonrası Hüseyin ve baba Ayhan büyük bir şok yaşarken Hüseyin'in ısrarlarına ve sunulan belgelere rağmen Erva, kendisinin Hüseyin'in eşi olmadığını ve görüntülerin montaj olduğu iddia etti. DNA testi talebinde bulunan Erva, bebekle ilgili de "O benim kardeşim" diyerek iddialarını sürdürdü.

İTİRAF ETTİ! Esin mi Erva mı? Müge Anlı Hüseyin-Erva olayı son durum nedir, parmak izi ve DNA sonucu ne oldu?

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ
19 Şubat 2024 Pazartesi günü ekranan gelen canlı yayına bağlanan Erva Nur gerçekleri itiraf etti.

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