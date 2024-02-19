Erva değilim, Esin’im demişti! Müge Anlı’da gerçekleri itiraf etti: "Artık saklayacak bir şeyim kalmadı" | Video

Müge Anlı'ya Almanya'dan eşi ve bebeğini bulmak için gelen Hüseyin'in hikayesi ülke gündemine oturmuştu. Bu karmaşık hikayenin nasıl sonuçlanacağını merak eden izleyiciler canlı yayın karşısında yerini aldı. Evra'nın akıl almaz iddiaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın programında gerçek sonunda ortaya çıktı!