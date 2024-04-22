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Haberler Fotohaber İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi
Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:37

İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl 104. yıl dönümünü kutluyor. Milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler için araştırmalar hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de milli bayram etkinlikleri hakkında açıklama geldi. Bu noktada İzmir konser takvimi gündemdeki yerini aldı. Şehirde gerçekleşecek etkinlik ve aktiviteler ile çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşayacak. Peki, İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? İşte, İzmir 23 Nisan konserleri - etkinlikleri 2024...

İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

İzmir 23 Nisan konserleri - etkinlikleri 2024 yılı için araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olan bu özel günde çocuklar için ücretsiz etkinlik takvimi yayınlandı. Bu noktada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri ve etkinlikleri çocuklar ve ailelerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kimin konseri var? İşte, İzmir 23 Nisan konser takvimi...

İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

23 NİSAN KONSERLERİ - ETKİNLİKLERİ 2024 | İZMİR KONSER TAKVİMİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin 30 ilçesinde 30 gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlayacak.

İlçelerde "Gezici Çocuk Şenliği" ile çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak, 23 Nisan Salı günü ise Kültürpark büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bayram günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.

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İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

"İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var" temasıyla 30 gün boyunca 30 ilçede düzenlenecek "Gezici Çocuk Şenlikleri" ile çocuklar pandomin, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileriyle bayramın tadını doyasıya çıkaracak.

23 Nisan'da ise binlerce çocuk Kültürpark'ta düzenlenecek Çoçuk Şenliği'nde bayramın tadını doyasıya yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ağırlayacak.

İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

KÜLTÜRPARK'TA BÜYÜK ŞENLİK

Kültürpark'taki Çocuk Şenliği 23 Nisan Salı günü saat 12.00'de başlayacak.

Kaskatlı Havuz yanında düzenlenecek programda 12.00 ile 15.00 arası çocuklar için çadır etkinlikleri yapılacak. Saat 13.00-17.00 arasında konserlerin, sihirbaz ve dans gösterilerinin yer alacağı sahne etkinlikleri düzenlenecek.

Açık alan etkinlikleri de saat 12.00-15.00 arasında yapılacak. Çocuklar kukla gösterileri, spor etkinlikleri, sokak oyunları, oyun parkuru, gezici kütüphane gibi birçok etkinlikle keyifli bir gün geçirecek.

İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

MÜZİKLİ TİYATRO GÖSTERİMLERİ ÇOCUKLARI BÜYÜLEYECEK

27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle "Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu" Atatürk Oratoryosu'nu sunacak. Etkinlik ücretsiz yapılacak.

24 ve 26 Nisan tarihlerinde ise Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 19.00'da çocuklar ve aileleri için ücretsiz müzikli tiyatro gösterileri olacak. 24 Nisan'da Kral Şakir : Kapadokya Macerası, 26 Nisan'da ise Maşa ile Koca Ayı gösterisi ile çocuklar keyifli zaman geçirecek.

İzBB Çoksesli Çocuk Korosu 23 Nisan Salı günü saat 17.00'da Türker Barmanbek şefliğinde AASSM Büyük Salon'da izleyenlere coşku dolu anlar yaşatacak.

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