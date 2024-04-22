İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 takvimi

İzmir 23 Nisan konserleri - etkinlikleri 2024 yılı için araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olan bu özel günde çocuklar için ücretsiz etkinlik takvimi yayınlandı. Bu noktada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri ve etkinlikleri çocuklar ve ailelerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kimin konseri var? İşte, İzmir 23 Nisan konser takvimi...