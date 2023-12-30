Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
06:21
Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görev yapmak üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay adayı alımı yapılacak. Başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler 2024 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden başvurulur? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 2024 Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı detayları.