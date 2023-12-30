Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 06:21

Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görev yapmak üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay adayı alımı yapılacak. Başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler 2024 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden başvurulur? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 2024 Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı detayları.

Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2024 yılı Jandarma astsubay alımı detayları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan kılavuzla netleşti. Jandarma astsubayı olmak isteyenler başvuru detaylarını öğrenmek isteyerek 2024 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden başvurulur? şeklindeki sorular üzerinde bilgi edinmeye çalışıyor.

2024 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN BAŞVURULUR?

JSGA ile 2024 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden başvurulur? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

Jandarma muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı ilanı | 2024 Jandarma astsubay alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

SON DAKİKA