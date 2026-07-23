Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JANDARMA ÖĞRENCİ ALIMINDA YKS ŞARTI VAR MI?

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için adayların, okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş TYT başarı sıralamasında ilk 450 bin içinde bulunması gerekiyor.

Güvenlik Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların ise TYT'de ilk 450 bin içinde yer almasının yanı sıra AYT'de şu sıralamalardan birini karşılaması gerekiyor: