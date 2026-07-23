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Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:48

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, yeni öğrencilerini kabul edecek. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna yapılacak alımlarda eğitim, yaş ve sınav kriterleri dikkate alınacak. Peki, başvuru şartları neler, YKS şartı var mı? İşte, alım detayları…

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Lise mezunu adayların kabul edileceği alımlarda kadın ve erkek öğrencilere ayrı kontenjanlar ayrılırken değerlendirme sürecinde YKS sonuçları da kullanılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı başvuruları 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. İşlemler, JSGA Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JSGA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra kimlik, iletişim, eğitim, boy ve kilo bilgilerini tamamlayacak. Ardından "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden başvurmak istedikleri öğrenci alımını seçerek işlemlerini sonuçlandıracak.

Başvurunun ardından oluşturulan aday bilgi formunun PDF olarak indirilmesi, çıktısının alınması ve imzalanması gerekiyor. Seçme sınavına çağrılan adaylar bu formu beraberlerinde götürecek.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JANDARMA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların genel olarak şu şartları taşıması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Lise veya lise dengi okuldan mezun olmak ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak
  • 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğmuş olmak
  • Evli ve çocuklu olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak
  • Kılavuzda belirtilen sağlık, boy ve kilo koşullarını karşılamak
  • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak
  • Askerî okullar ile Jandarma, Sahil Güvenlik veya Emniyet Teşkilatına bağlı eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JSGA 673 ÖĞRENCİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığının subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 673 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı şöyle:

  • Güvenlik Bilimleri Fakültesi: 350 erkek öğrenci
  • Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu: 283 erkek, 40 kadın olmak üzere 323 öğrenci

Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ise ön lisans düzeyinde eğitim verecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ÖĞRENCİ ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?

JANDARMA ÖĞRENCİ ALIMINDA YKS ŞARTI VAR MI?

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için adayların, okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş TYT başarı sıralamasında ilk 450 bin içinde bulunması gerekiyor.

Güvenlik Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların ise TYT'de ilk 450 bin içinde yer almasının yanı sıra AYT'de şu sıralamalardan birini karşılaması gerekiyor:

  • Eşit Ağırlık: İlk 150 bin
  • Sayısal: İlk 150 bin
  • Sözel: İlk 30 bin

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