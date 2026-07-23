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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:48
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 673 öğrenci alacak! Başvuru şartları neler, YKS şartı var mı?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, yeni öğrencilerini kabul edecek. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna yapılacak alımlarda eğitim, yaş ve sınav kriterleri dikkate alınacak. Peki, başvuru şartları neler, YKS şartı var mı? İşte, alım detayları…