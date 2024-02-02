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Haberler Fotohaber Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:42

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

Asrın felaketi ardından beklenen İstanbul depremi başta olmak üzere riskli bölgelerde meydana gelebilecek tüm sarsıntılar ve sonuçları Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili verdiği seminerlerle dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Kayseri'de katıldığı bir panelde tsunami uyarısı verdi: ''Akdeniz, Ege ve Marmara'da…''

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

Mühendis, mimar ve deprem uzmanı olarak dikkat çeken Yoshinori Moriwaki depremlerde karada yaşanan olumsuzlukların yanı sıra denizdeki tehlikeye dikkat çekti. Açıklamanın ardından Marmara üzerinde beklenen deprem gündeme oturdu.

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli kapsamında birçok uzman isim konuşma yaptı. O isimler arasında yüzyılın felaketi ardından il il gezerek gerçekleştirdiği seminerlerle dikkat çeken deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de vardı.

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Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan ülkelere dikkat çeken Japon deprem uzmanı, tam 10 tane ülkenin adını vererek tehlikeye dikkat çekti. Hattın uzunluğuna vurgu yapan uzman isim durumu şöyle açıkladı:

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

"Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim"

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

Depremlerde karanın yanı sıra denizlerdeki tehlikeyi de gösteren Moriwaki; Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerine dikkat çekti:

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