Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli kapsamında birçok uzman isim konuşma yaptı. O isimler arasında yüzyılın felaketi ardından il il gezerek gerçekleştirdiği seminerlerle dikkat çeken deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de vardı.