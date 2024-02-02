Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:42
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı! Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde…
Asrın felaketi ardından beklenen İstanbul depremi başta olmak üzere riskli bölgelerde meydana gelebilecek tüm sarsıntılar ve sonuçları Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili verdiği seminerlerle dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Kayseri'de katıldığı bir panelde tsunami uyarısı verdi: ''Akdeniz, Ege ve Marmara'da…''