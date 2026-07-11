Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABINDA NE YAPTI?

Türkiye, Osaka etabının ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise ABD'ye 3-2 yenildi. Milliler, beş sete uzayan ABD maçından bir puan çıkardı.