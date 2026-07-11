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Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı
Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:32
Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Mücadele, final etabı yarışında iki takım için de önem taşıyor. Türkiye, Polonya galibiyeti ve ABD karşısındaki beş setlik maçın ardından yeniden sahaya çıkacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…