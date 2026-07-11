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Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:32

Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Mücadele, final etabı yarışında iki takım için de önem taşıyor. Türkiye, Polonya galibiyeti ve ABD karşısındaki beş setlik maçın ardından yeniden sahaya çıkacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

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Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya karşısına çıkacak. Grup aşamasının son bölümünde oynanacak mücadele, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Japonya-Türkiye voleybol maçı öncesinde iki takım da galibiyete odaklandı. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri maç öncesi programında yer aldı.

Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Japonya-Türkiye voleybol maçı 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.20'de başlayacak. VNL üçüncü hafta karşılaşması Japonya'nın Osaka kentindeki
Asue Arena'da oynanacak.

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Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

JAPONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Japonya ile oynayacağı mücadele TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak.

Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABINDA NE YAPTI?

Türkiye, Osaka etabının ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise ABD'ye 3-2 yenildi. Milliler, beş sete uzayan ABD maçından bir puan çıkardı.

Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maçı

FİLENİN SULTANLARI'NIN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya maçının ardından 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak. Bu mücadele, Türkiye'nin VNL grup aşamasındaki son maçı olacak.

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