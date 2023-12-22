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Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 12:38

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ'den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

2019 yılından bu yana etkisini farklı varyantlarla sürdüren Covid-19 bu kez JN1 varyantı ile gündemde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün alt varyantı JN.1'i hızla yayılması nedeniyle "Dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı. Bu gelişme sonrası yeni Covid-19 varyantı JN1 belirtileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yeni varyantın belirtilerini tek tek sıraladı. Peki, JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye'de görüldü mü, hangi ülkelerde görüldü? İşte tüm merak edilenler.

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir soruları DSÖ uyarısı sonrası hızla yanıt aramaya başladı. Koronavirüsün son varyantı JN.1 yayılma hızı artıyor. En az 41 ülkeye yayılmasının ardından yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde değerlendirildi. Grip vakalarının arttığı bu dönemde ortaya çıkan bu virüs, vatandaşlarda endişeye neden oldu. Peki, JN1 virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü? İşte, Yeni Covid-19 varyantı JN1 belirtileri...

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

JN1 VARYANTI NEDİR?

JN1 varyantı, Omicron'un BA.2.86 varyantının spike proteininde türeyen, Covid-19'un yeni varyantıdır. Artan vakalar sonrası JN.1 varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "dikkat edilmesi gereken varyant" olarak sınıflandırılmıştır.

ABD'nin yanı sıra İzlanda, Portekiz, İspanya, Hindistan ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede JN1 varyantının hızla yayıldığı raporlanmıştır.

Covid-19'un mutasyona uğramış yeni versiyonu olan JN1 varyantı, rutin yaptırılan PCR testi ile belirlenebilir.

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JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

JN.1 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR, DAHA MI BULAŞICI?

JN1 varyantı belirtileri tipik koronavirüs semptomları ile benzerlik göstermektediir. JN.1 varyantının sık görülen belirtileri öksürük, kas ağrıları, titreme, boğaz ağrısı, nefes darlığı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı olarak sıralanabilir.

JN1 varyantı, daha fazla bulaşıcılığa sahip olduğu düşünülen bir varyanttır.

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

JN1 varyantında ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

Ateş ve titreme

Öksürük

Kas ve vücut ağrıları

Boğaz ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Baş ağrısı

Kusma

İshal

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye’de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

TÜRKİYE'DE VAR MI?

JN1 varyantının Türkiye'de görüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

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