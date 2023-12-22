Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 12:38

JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ'den flaş uyarı! Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye'de var mı, hangi ülkelerde görüldü?

2019 yılından bu yana etkisini farklı varyantlarla sürdüren Covid-19 bu kez JN1 varyantı ile gündemde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün alt varyantı JN.1'i hızla yayılması nedeniyle "Dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı. Bu gelişme sonrası yeni Covid-19 varyantı JN1 belirtileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yeni varyantın belirtilerini tek tek sıraladı. Peki, JN1 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni Covid-19 varyantı JN1 Türkiye'de görüldü mü, hangi ülkelerde görüldü? İşte tüm merak edilenler.