Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin hemen ardından bir araya gelen Bakanlar Kurulu, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir mesai harcıyor. Saat 15.30 itibarıyla başlayan buluşmada, ekonomiden savunma sanayine kadar uzanan geniş bir ajanda masaya yatırılıyor. Toplantının sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması heyecanla bekleniyor.