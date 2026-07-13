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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:20
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusu, Beştepe'de gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından milyonlarca vatandaşın odak noktası haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem iç hem de dış politikaya dair maddeleri ele alıyor. Toplantıdan çıkacak sonuçlar yakından takip ediliyor.