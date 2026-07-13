Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:20

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusu, Beştepe'de gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından milyonlarca vatandaşın odak noktası haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem iç hem de dış politikaya dair maddeleri ele alıyor. Toplantıdan çıkacak sonuçlar yakından takip ediliyor.

  • ABONE OL
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin hemen ardından bir araya gelen Bakanlar Kurulu, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir mesai harcıyor. Saat 15.30 itibarıyla başlayan buluşmada, ekonomiden savunma sanayine kadar uzanan geniş bir ajanda masaya yatırılıyor. Toplantının sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması heyecanla bekleniyor.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR!

İşte 13 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi:

ANKARA'DAKİ TARİHİ NATO ZİRVESİ VE DİPLOMATİK ÇIKTILAR

Kabine Toplantısı'nın en sıcak dış politika maddesini, Ankara'nın ev sahipliğinde başarıyla tamamlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturuyor. Küresel ölçekte büyük ses getiren zirvenin diplomatik çıktıları, ülkelerle yapılan ikili temaslar ve Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik konumu kurulda detaylıca analiz ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

ANKARA-WASHİNGTON HATTI: F-35 PROGRAMI VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen ikili görüşmenin yansımaları Beştepe'nin öncelikli gündemleri arasında. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem stratejileri konuşulurken; CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik yol haritası, S-400 hava savunma sistemi süreci ve F-35 savaş uçaklarının yeniden tedariki hususundaki diplomatik adımlar Kabine üyelerince inceleniyor.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

BÖLGESEL KRİZLER: HÜRMÜZ BOĞAZI VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Güvenlik bürokrasisinin de yakından izlediği Orta Doğu denklemi, masadaki yerini koruyor. Hürmüz Boğazı bölgesinde tırmanan ABD-İran gerilimi ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınıyor. Gazze'deki insani krizin çözümü, kalıcı ateşkes mekanizmaları ve bölgeye yönelik insani yardım koridorlarının sürdürülebilirliği masaya yatırılıyor.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

EKONOMİ AJANDASI: ENFLASYONLA MÜCADELE VE FİYAT İSTİKRARI

Vatandaşların gözünü çevirdiği iç politika başlıklarında ilk sırayı ekonomi alıyor. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve piyasada fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yürütülen sıkılaştırma politikalarının sonuçları masada.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ

İç güvenlikte tavizsiz sürdürülen operasyonların yanı sıra "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda atılacak yeni yasal adımlar Kabine'nin temel başlıklarından biri. Bu süreç kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi planlanan yeni çalışmalar koordineli bir şekilde değerlendiriliyor.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 13 Temmuz 2026 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sürüyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA