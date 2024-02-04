Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:54
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Yeni yılın ilk görüşmesi 16 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleşmişti. Gözler ikinciye çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, bu hafta kabine toplantısı var mı?