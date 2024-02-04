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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:54

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Yeni yılın ilk görüşmesi 16 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleşmişti. Gözler ikinciye çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemle ilgili konuları ve alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülke gündeminde yer alan birçok konunun ele alınacağı toplantının tarihi merak ediliyor. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında güncel bilgiler

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak konular önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? Gözler öğretmen atamasında! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
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