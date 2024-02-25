Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

SON KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

"ÜLKEMİZ RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

En büyük öncelikleri olan istihdamda da olumlu havanın devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranının Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8'e gerilediğini anlattı.

Erdoğan, uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesi ile ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz." dedi.

"30 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı dolayısıyla 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, Reisi ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflı bir şekilde istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, İran'la yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticareti 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizerek, farklı alanlarda imzalanan 10 yeni anlaşmanın ikili ilişkileri geliştirme iradesinin somut bir işareti olduğunu vurguladı.