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Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:37

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine gündemi takip ediliyor

İki haftada bir genellikle Pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı var mı yok mu 26 Şubat 2024 tarihi için yeniden gündemdeki yerini aldı. Terörle mücadele, deprem bölgesi, ekonomide yeni düzenlemeler başta olmak üzere torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi konuların özelinde de araştırmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştikten sonra alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? İşte, beklenen Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek soruları radara girdi. Vatandaşlar, yeni gelişmelerden haberder olmak adına toplantı kararlarını kaçırmıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, ekonomiden yargıya; sosyal yardımlardan teröre kadar birçok konuda görüşülmesi beklenen konulara odaklanıyor. Peki; 26 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, Kabine gündemi ve konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

26 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Bu nedenle gözler Pazartesi gününe çevrilmiş durumda.

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı için Cumhurbaşkanlığı günlük programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Henüz Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer almayan toplantı 26 Şubat Pazartesi için gündemde.

Toplantı tarihi ve saati için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

SON KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KARARLARI

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

"ÜLKEMİZ RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

En büyük öncelikleri olan istihdamda da olumlu havanın devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranının Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8'e gerilediğini anlattı.

Erdoğan, uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesi ile ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz." dedi.

"30 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı dolayısıyla 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, Reisi ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflı bir şekilde istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, İran'la yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticareti 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizerek, farklı alanlarda imzalanan 10 yeni anlaşmanın ikili ilişkileri geliştirme iradesinin somut bir işareti olduğunu vurguladı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine gündemi takip ediliyor

"TÜRKİYE, GÜNEY SINIRLARINDA BİR 'TERÖRİSTAN' KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEK"

Milli Güvenlik Kurulu'nun ocak ayındaki toplantısında hem 2023'ün muhasebesini yaptıklarını hem de sınır ötesi operasyonları kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını bildiren Erdoğan, bölücü terör örgütünün dar bir alana hapsedildiğini, Türkiye'nin "terörü kaynağında yok etme" stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsettiğini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölücü örgütün ömrünü uzatan ana faktör kimi müttefiklerimiz ile Kuzey Irak'taki bazı yapıların teröristlere verdiği desteklerdir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz, Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek MİT Başkanımız, gerekse Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetlerimizi Irak makamlarına iletti. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat Bölgesi'ndeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız.

Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza, sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı güvenli, huzurlu, istikrarlı ve barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız."

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