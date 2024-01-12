KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorularının yanıtı haftanın son gününde de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi ile ilgili sıcak başlıkların ele alındığı Kabine gündemi ve konuları milyonlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yapılması durumunda masanın öncelikli gündem maddesinin emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacağı öngörülüyor. Şimdi tüm gözler yeni yılın ilk toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar…