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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:42

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları haftanın son günü için yanıt arıyor. Türkiye'nin ekonomi ve iç-dış siyasi gündeminin değerlendirildiği toplantı, en son 6 Aralık'ta düzenlenmişti. Ocak ayının ikinci haftası sona ererken yeni yılın ilk toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. İlk olarak emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin ele alınmasının beklendiği Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Gözler Beştepe'ye çevrilirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları için Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorularının yanıtı haftanın son gününde de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi ile ilgili sıcak başlıkların ele alındığı Kabine gündemi ve konuları milyonlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yapılması durumunda masanın öncelikli gündem maddesinin emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacağı öngörülüyor. Şimdi tüm gözler yeni yılın ilk toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

12 OCAK CUMA BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Aralık 2023 tarihinde yapılmıştı.

Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

Yılın ilk Kabine Toplantısı için açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

6 ARALIK TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.

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