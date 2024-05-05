Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:45
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 6 Mayıs yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı tarihi belli oldu. Merakla beklenen toplantıda ilk olarak İsrail ile ticareti kesme kararının ekonomik etkileri masaya yatırılacak. Öte yandan öğretmen atama takvimi, dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar, terörle mücadele gibi konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna aktarılacak. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları…