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Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:11

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan'da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni hafta öncesi yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 6 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Şimdi tüm gözler yeni yılın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi, konuları ve tarihine çevrildi. Yapılması halinde toplantıda öğretmen atamaları, emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Beştepe'de yapılacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün yapılacak? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorularının yanıtı yeni hafta için araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi ile ilgili başlıkların istişare edildiği toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber yılın ilk Kabine gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Yapılması durumunda masada en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere öğretmen atamaları, emekliye ek zam gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. 2024 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla düzenlenen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Genellikle iki haftada bir yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE GELECEK HAFTA TOPLANACAK!

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

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