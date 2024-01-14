Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:11
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni hafta öncesi yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 6 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Şimdi tüm gözler yeni yılın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi, konuları ve tarihine çevrildi. Yapılması halinde toplantıda öğretmen atamaları, emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Beştepe'de yapılacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün yapılacak? İşte, detaylar…