Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.