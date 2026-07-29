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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:19
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor!
Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Beştepe'de yapılacak toplantıda ekonomi, dış politika, güvenlik, terörle mücadele ve iç gündeme ilişkin önemli başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı sonrasında Bşakan Erdoğan'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalar da yakından izleniyor.Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?