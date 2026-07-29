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Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:19

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor!

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Beştepe'de yapılacak toplantıda ekonomi, dış politika, güvenlik, terörle mücadele ve iç gündeme ilişkin önemli başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı sonrasında Bşakan Erdoğan'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalar da yakından izleniyor.Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, güvenlik, dış politika ve güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamalar öncesinde gözler Kabine gündemine çevrildi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 29 Temmuz Çarşamba günü Beştepe'de 15.00-16.00 saatleri arasında toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gündemdeki başlıklar değerlendirilecek. Toplantının tamamlanmasının ardından alınan kararlar ve gündeme ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

EKONOMİ PROGRAMI MASADA OLACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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