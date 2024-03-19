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Haberler Fotohaber Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:11

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşılırken Kadir gecesi ne zaman 2024 araştırılıyor. Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel gecede Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kuran'ın ilk ayetleri indirilmiştir. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimi ile merak edilen o tarih.

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi tarihi 2024 gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının ortalarına doğru gelirken Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceyi kaçırmak istemeyenler Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü öğrenmek istiyor. Bu özel gecede Kur'an okunacak, namaz kılınacak ve dua edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2024?

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gününün gecesinde idrak edilir. Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma
Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı
Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma
Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma
Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı
Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

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