Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:11
Kadir Gecesi ne zaman 2024? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşılırken Kadir gecesi ne zaman 2024 araştırılıyor. Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel gecede Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kuran'ın ilk ayetleri indirilmiştir. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimi ile merak edilen o tarih.