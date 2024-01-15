Kadir Gecesi Nedir? Kadir Gecesi Önemi, Anlamı ve Faziletleri

Kadir Gecesi'nde Ne Oldu?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gecede, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e indirildiğine inanılır. Ancak tarihi bir olaya dayanan bir gece değildir; aksine, manevi bir öneme sahip bir gecedir.

Kadir Gecesi'nde, Allah'ın rahmeti ve mağfireti kullarına bol bol ihsan edilir. Bu gecede, Müslümanların günahlarının affedilmesi ve Allah'ın rahmetine nail olması için dua etmesi tavsiye edilir.