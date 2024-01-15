Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
14:10
Kadir Gecesi Nedir? Kadir Gecesi Önemi, Anlamı ve Faziletleri
Kadir Gecesi faziletleri ve önemi; Kur'an'ın bu geceye indirilmesi, meleklerin yeryüzüne inmesi ve bu geceyi ibadetle geçirenlerin büyük sevap kazanacağına dair hadislerle vurgulanmıştır. Müslümanlar, bu geceyi ibadet, dua, Kur'an okuma, tövbe ve istiğfar gibi manevi faaliyetlerle değerlendirirler. Bu geceyi ihya etmek, bir ömre bedel sevaplar kazanma fırsatı olarak kabul edilir. Bu nedenle Kadir Gecesi İslam dininin en önemli günlerinden biri olarak görülür. Peki, Kadir Gecesi nedir, neden önemli?