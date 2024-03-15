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Haberler Fotohaber KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:50

KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Kadir Gecesi, İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir ve Ramazan ayının son on gününde aranır. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen bu kıymetli geceye yaraşır şekilde ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar 2024 Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek merak ediyor. Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel gecede Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kuran'ın ilk ayetleri indirilmiştir. Peki, 2024 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimi ile merak edilen o tarih.

KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Ramazan ayının gelişi ile bilikte 2024 Kadir Gecesi ne zaman merak ediliyor. Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, 2024 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Affın, rahmetin ve duaların kabul olduğu, manevi atmosferin yoğun yaşandığı bu gecede Kur'an okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirilmesi tavsiye edilir. İşte Diyanet dini günler takvimi ile bu yılki kandil tarihleri ve Kadir Gecesi'nin tarihi!

KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gününün gecesinde idrak edilir. Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

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KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

KADİR GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

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