Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:50
KADİR GECESİ TARİHİ 2024: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı gününe denk geliyor?
Kadir Gecesi, İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir ve Ramazan ayının son on gününde aranır. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen bu kıymetli geceye yaraşır şekilde ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar 2024 Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek merak ediyor. Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel gecede Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Kuran'ın ilk ayetleri indirilmiştir. Peki, 2024 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimi ile merak edilen o tarih.