Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:50

KAMU PERSONEL ALIMI 2026: KPSS'li KPSS'siz... Kamu personel alımı başvurusu nereden yapılır?

2026 yılıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları yeni personel alım ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kamu kurumlarında farklı kadro ve pozisyonlar için başvurular alınacak. Adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Kamuya personel alımı 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kamu kurumları farklı branşlarda personel alım ilanlarını yayımladı. Adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlarını yakından takip ediyor. Peki, KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "kontrolör yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 12-26 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 5 müfettiş yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak.

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı, 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 02 - 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri Hukuk Fakültesi Yazılım Mühendisliği İletişim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü mezunları başvurabilecek.

Başvurular 05 – 09 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

