KAMU PERSONEL ALIMI 2026: KPSS'li KPSS'siz... Kamu personel alımı başvurusu nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:50
2026 yılıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları yeni personel alım ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kamu kurumlarında farklı kadro ve pozisyonlar için başvurular alınacak. Adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır?