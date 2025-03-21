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Haberler Fotohaber KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:13

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

Memur olmak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ilanlarını yayımladı. Birçok farklı kadroda personel alım ilanları netleşti. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla birlikte duyurulan kadrolarda, Orman Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kurumun yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de yer alıyor. İlanlara dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi kurumlara memur alımı yapılacak? İşte güncel kamu personeli alım ilanları

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

Kamuya personel alımlarıyla ilgili yeni ilanlar duyurulmaya devam ediyor. Açıklanan kadrolarla birlikte memur ve işçi alımları hızla sürüyor. Peki, kamuya memur, personel ve işçi alımı için başvurular nasıl yapılır, başvuru koşulları neler? İşte Mart 2025 itibarıyla güncel kamu personel alımı ilanlarına dair ayrıntılar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK 2025

Birçok farklı kurumda binlerce kadro için memur alımı yapılacak. Memur ve işçi kadrolarında yer almak isteyen adaylar için ilanlar yayınlandı.

İşte kamu personeli alım ilanı detayları

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 900 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 19 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu olmak üzere toplam 988 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart 2025 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacaktır. Posta ya da şahsen başvurular kabul edilmeyecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek.