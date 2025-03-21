KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?

Kamuya personel alımlarıyla ilgili yeni ilanlar duyurulmaya devam ediyor. Açıklanan kadrolarla birlikte memur ve işçi alımları hızla sürüyor. Peki, kamuya memur, personel ve işçi alımı için başvurular nasıl yapılır, başvuru koşulları neler? İşte Mart 2025 itibarıyla güncel kamu personel alımı ilanlarına dair ayrıntılar...