Giriş Tarihi: 21.03.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
17:13
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Mmeur adaylarının dikkatine! Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartlar ne?
Memur olmak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ilanlarını yayımladı. Birçok farklı kadroda personel alım ilanları netleşti. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla birlikte duyurulan kadrolarda, Orman Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kurumun yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de yer alıyor. İlanlara dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi kurumlara memur alımı yapılacak? İşte güncel kamu personeli alım ilanları