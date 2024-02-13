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Haberler Fotohaber Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 06:05

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde! Yayın hayatına başlayacak olan dizi, Salı akşamları izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi tanıtım fragmanları ile merak konusu olmuştu. Şimdi yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Bir yandan da uyarlama mı, gerçek bir hikayeden alıntı mı araştırılıyor. Peki, Senden Önce dizisi gerçek hikaye mi uyarlama mı, nerede çekildi?

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Senden Önce dizisi yayın hayatına başlıyor. Yeni evli bir çiftin, bir süredir problemler yaşaması üzerine ilerleyen dizi entrikalarla dolu hikayesiyle, Salı akşamları izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile ekrana gelecek olan yapımın ilk bölümü merakla beklenirken bir yandan da uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Senden Önce dizisi konsu nedir, gerçek hikaye mi uyarlama mı?

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ HİKAYESİ

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve'yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra'yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.

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Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır.

Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve "senden kalanları temizlemek benim işim" der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şile başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimleri devam ediyor.

SENDEN ÖNCE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senden Önce, Till Deaht'ın Türkiye uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

KANAL D'NİN YENİ DİZİSİ SENDEN ÖNCE'NİN OYUNCU KADROSU

Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra), Tansel Öngel (Kaan), Uğur Uzunel (Ömer), Uğur Biçer(Serdar), Altan Erkekli (Derman), Timur Ölkebaş (Tahsin),Nalan Kuruçim (Semiha), Işıl Dayıoğlu (Adalet), Lidya Atlik (Şule), Taha Ünal (Emir), Elif Baysal (Makbule), Ahmet Fuat Onan (Nahit)

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