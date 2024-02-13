Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
06:05
Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde! Yayın hayatına başlayacak olan dizi, Salı akşamları izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi tanıtım fragmanları ile merak konusu olmuştu. Şimdi yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Bir yandan da uyarlama mı, gerçek bir hikayeden alıntı mı araştırılıyor. Peki, Senden Önce dizisi gerçek hikaye mi uyarlama mı, nerede çekildi?