Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce konusu ve oyuncuları gündemde || Senden Önce dizisi nerede çekildi, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Senden Önce dizisi yayın hayatına başlıyor. Yeni evli bir çiftin, bir süredir problemler yaşaması üzerine ilerleyen dizi entrikalarla dolu hikayesiyle, Salı akşamları izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile ekrana gelecek olan yapımın ilk bölümü merakla beklenirken bir yandan da uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Senden Önce dizisi konsu nedir, gerçek hikaye mi uyarlama mı?