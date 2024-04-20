Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
00:15
Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde Merdo'yu kurtarmak isteyen Ömer'in çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. Yaşananlar sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...