Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Motto Yapım imzalı dizinin son bölümünde Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalır. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?