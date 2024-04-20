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Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 00:15

Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde Merdo'yu kurtarmak isteyen Ömer'in çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. Yaşananlar sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Motto Yapım imzalı dizinin son bölümünde Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalır. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

KARA AĞAÇ DESTANI 8. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Motto Yapım imzalı Kara Ağaç Destanı dizisi, 8. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

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Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

KARA AĞAÇ DESTANI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

https://www.youtube.com/watch?v=qBLE1aufEqU

Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Merdo'yu kurtarmak için son bir gayret gösterse de çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur.

Kara Ağaç Destanı 9. Yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kara Ağaç Destanı fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar. Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür. Bu mücadelede Ömer'în en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.

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