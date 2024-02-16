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Haberler Fotohaber ‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:18

Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

ABD'de uzun yıllar sonra ilk kez bir insanda veba görüldü. Halk arasında 'Kara Ölüm' olarak da bilinen veba salgını insanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül salgın olarak biliniyor. 14.yy'da veba salgını nedeniyle 100 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği kayıtlara geçmişti. Öte yandan uzmanlar, veba teşhisiyle tedavi altına alınan kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceğini açıkladı.

‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

Dünya, ABD'de ortaya çıkan veba vakasını konuşuyor. ABD'nin Oregon eyaletinde hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi. Halk arasında 'Kara Ölüm' olarak adlandırılan veba, dünya tarihinin gördüğü en büyük salgın türü olarak kayıtlara geçmişti.

‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

Yeni araştırmalara göre, insanların çoğunlukla hastalığa neden olan "Yersinia pestis" bakterisini taşıyan pirelerin ısırıklarından maruz kaldığı ortaya çıktı.

Evdeki evcil hayvanlar, enfekte olmuş kemirgenleri avlarlarsa veya benzer şekilde enfekte bir pire tarafından ısırılırlarsa, vebaya karşı enfekte olabilirler.

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‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

Evcil hayvanlar daha sonra enfeksiyonu insanlara, doku veya öksürük yoluyla vücut sıvılarıyla aktarabilirler. Ayrıca, insanları ısıran pireleri de eve taşıyabilirler.

‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

Kediler, vebaya karşı özellikle hassas olabilir çünkü vücutları enfeksiyonu temizlemekte zorlanır ve kemirgenleri kovalama olasılıkları diğer evcil hayvanlara göre daha fazladır.

‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi

Veba köpeklerde çok daha nadir görülse de, 2014 yılında Colorado'da enfekte bir pit bull terrier ile yakın temas halinde bulunan kişiler arasında, köpeğin sahibi ve iki veteriner kliniği çalışanı da dahil olmak üzere dört veba vakası bildirilmiştir.

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