Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
15:18
‘Kara Ölüm’ geri döndü! İnsanlığın korkulu rüyası yüzyıllar sonra dirildi
ABD'de uzun yıllar sonra ilk kez bir insanda veba görüldü. Halk arasında 'Kara Ölüm' olarak da bilinen veba salgını insanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül salgın olarak biliniyor. 14.yy'da veba salgını nedeniyle 100 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği kayıtlara geçmişti. Öte yandan uzmanlar, veba teşhisiyle tedavi altına alınan kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceğini açıkladı.