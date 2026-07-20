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Haberler Fotohaber Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 01:21

Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

Karabük Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar; güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini merakla araştırıyor. 2026 YKS tercih döneminde bu üniversiteyi hedefleyen öğrenciler için YÖK ve ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler ön plana çıktı. Peki "Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl?" İşte kritik sürece yönelik merak edilen soruların cevapları...

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Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS tercih dönemi öncesinde, üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Böylece açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda Karabük Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları güncel bilgileri, adayların gündemindeki yerini aldı.

Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Karabük Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 130
130
120
120		 134
134
123
123		 476,16005
465,02048
488,27836
485,52413		 24.950
28.342
26.451
27.537
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 461,47134
442,47252
469,15319
468,17302		 36.163
44.190
41.275
41.190
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
100
100
100		 84
106
106
103		 346,89336
319,57868
344,21782
342,03188		 180.359
209.565
200.705
190.590
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
71
72
72		 343,04933
295,71393
433,25477
424,93489		 188.173

73.883
79.829
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 340,8809


 192.815
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 333,49489
308,64818
346,45914
329,85875		 209.446
238.603
196.053
215.693
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
72
72		 330,35472
304,88481
327,33162
323,65378		 216.887
249.588
240.938
229.760
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
66
72
72		 329,0005
290,63713
417,92659
409,02985		 220.216

89.791
96.200
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 327,92246
292,32975
410,57618
397,99688		 222.977
291.766
98.064
108.379
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 324,66045
307,282
346,76521
322,89394		 231.477
242.575
195.411
231.572
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65


 67


 324,50366


 231.921
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
54		 319,4381
295,27948
314,90652
Dolmadı		 245.802
281.265
276.444
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15

 10
1

 318,75695
Dolmadı

 247.675
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 312,3277


 266.893
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Raylı Sistemler Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 309,54854


 275.686
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
21
21
12		 308,9693
290,92272
310,05076
Dolmadı		 277.671

291.845
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
32
62
46		 307,46661
290,52211
309,46196
Dolmadı		 282.604

293.842
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
20
30		 11

3
1		 305,35493
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 289.652

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 64
91
83
82		 295,82612
273,35930
295,62513
293,80781		 324.384
374.322
344.733
313.510
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 287,76662
272,24310
290,74479
279,72198		 358.163
380.027
365.120
365.059
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 274,27841
254,55095
285,82568
272,56874		 425.179
493.577
386.963
395.652
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
54
52
52		 263,33573
233,96132
288,27734
272,67514		 492.574
697.563
375.987
395.155
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
73
62
62		 255,15272
237,75840
279,63932
270,32545		 553.027
652.966
416.838
406.012
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 54
52
42
41		 227,04137
192,71606
247,69159
221,58361		 847.440
1.185.314
630.388
785.483
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 223,73448


 888.709
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
30

 5


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 321,88377
344,07714
347,07440
351,89583		 137.641
160.852
119.014
105.393
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 254,3186
285,69479
271,48644
284,28337		 616.620
507.609
587.268
475.793
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
12
12		 9
8
12
12		 251,12923
267,98866
249,02723
247,39832		 647.926
672.366
823.674
848.091
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
32
74
72		 249,81794
269,13238
252,49053
248,36412		 660.689
661.013
785.096
837.159
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
85
80
80		 54
91
82
82		 247,14254
241,51789
249,59606
263,11104		 686.929
950.439
817.309
676.321
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 42
52
73
72		 246,62825
266,32392
270,01748
282,27681		 691.917
689.100
601.588
493.162
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 41
64
52
52		 246,5137
256,29623
258,17615
275,67590		 693.055
793.117
723.220
552.562
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
108
108		 83
84
114
111		 238,88929
263,75595
252,45317
285,28414		 767.058
715.303
785.492
467.446
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 32
49
42
41		 236,23154
241,21835
244,58444
245,36341		 792.263
953.654
873.598
871.113
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 32
49
42
41		 233,48417
235,36830
234,85020
223,49012		 817.781
1.014.721
983.701
1.119.698
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
70
70		 27
32
74
72		 231,15042
241,69733
232,63148
184,30583		 839.028
948.487
1.009.071
1.443.222
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 342,36698
341,69565

 148.389
150.605
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 42
54
84
82		 297,57293
304,75185
316,08700
316,48946		 364.583
319.151
310.478
313.060
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
70		 32
79
74
72		 271,41796
252,31143
260,49248
283,57329		 579.061
802.534
765.650
531.896
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
32

 262,26943
243,87575

 671.633
911.277
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
55
50
50		 47
57
53
52		 261,73786
258,03212
268,84952
267,79934		 677.287
733.195
677.825
677.254
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
40
40		 52
64
42
41		 250,36589
233,39621
246,60810
247,03361		 802.565
1.056.172
927.188
914.688
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
54

 242,60839
240,71928

 893.130
953.917
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
72
62
62		 241,62657
222,84019
242,89019
241,83165		 904.803
1.206.280
973.607
982.007
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
40		 63
62
41
41		 239,45016
230,64549
244,82882
245,70974		 930.412
1.095.070
949.188
931.294
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
45
45		 63
62
48
47		 239,05546
225,80210
235,07175
234,48079		 935.176
1.164.135
1.075.823
1.081.880
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
60
60		 54
77
64
62		 238,71668
228,26880
245,87379
248,06053		 939.205
1.129.078
936.273
901.713
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 32
31
27
26		 229,39777
220,85058
229,61232
226,28330		 1.049.360
1.234.716
1.150.402
1.197.914
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 42
42
84
82		 227,08798
223,22382
225,85248
225,76330		 1.076.323
1.200.771
1.202.862
1.205.400
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
22
22
21		 221,50891
225,53473
228,29729
230,28815		 1.139.943
1.167.955
1.168.751
1.140.780
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
32
31		 213,00677
218,50893
221,74819
214,81118		 1.231.970
1.267.827
1.260.844
1.362.277
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 354,46223
353,25501
362,87500
358,62975		 41.127
45.412
44.266
38.972
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 308,07476
298,50231
301,91167
285,93261		 63.211
73.842
73.340
68.635
Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
71
70
71		 343,25304
329,99876
330,03309
330,77797		 443.083
560.639
575.188
520.569
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
66
67		 332,76823
322,5517
315,72404
310,58796		 522.222
629.046
708.488
692.031
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 52
67
67
67		 329,97045
317,19737
312,46763
307,25914		 545.502
683.050
742.440
724.607
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
62		 326,10267
314,04871
313,91089
296,66587		 578.841
716.817
727.415
837.062
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
61		 321,76448
313,63118
308,95309
307,63502		 618.606
721.382
779.999
720.918
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
72
71
72		 318,0927
308,35849
308,67197
306,82017		 653.520
780.769
783.083
729.078
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 317,37232
313,11511

 660.581
726.959
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
25		 315,46786
308,94462
306,99139
305,98747		 679.678
774.022
801.765
737.580
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 305,21039
293,0275
291,67664
288,13836		 790.407
975.135
986.164
937.493
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 303,94125
300,19294
294,48393
298,50133		 804.891
880.235
950.269
816.960
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
61
62		 294,45749
286,0368
280,4441
277,57574		 919.384
1.073.489
1.138.069
1.075.005
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 294,14844
299,25268

 923.354
892.225
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 293,34376
299,29709

 933.405
891.654
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Raylı Sistemler Makinistliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
61
62		 293,3314
282,1009
277,62507
279,99435		 933.567
1.131.596
1.178.464
1.042.142
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
81
81
82		 291,75211
276,17382
273,90655
277,84828		 953.454
1.221.589
1.232.175
1.071.315
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 290,34749


 971.571
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 288,72439
278,46258
265,61532
253,29992		 992.675
1.186.251
1.358.278
1.453.490
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 285,58917


 1.034.232
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 283,87853


 1.057.117
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 282,16839
268,64724
260,49415
259,57297		 1.080.226
1.340.424
1.439.241
1.346.476
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 278,74504
257,90951
252,91645
253,87141		 1.127.617
1.517.064
1.564.888
1.443.386
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 278,17168
273,78471
264,1883
266,40169		 1.135.495
1.258.470
1.380.417
1.237.667
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 277,66401
276,79944
292,40641
286,85445		 1.142.622
1.212.009
976.555
953.189
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 276,20657
275,81313
274,54287
270,37462		 1.163.115
1.227.090
1.222.846
1.177.586
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bulut Bilişim Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 274,96174


 1.180.345
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
35		 41
41
36
36		 274,11814
254,73941
270,38586
245,96725		 1.192.096
1.571.164
1.284.983
1.588.308
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 273,76084
252,07813
250,10821
250,67718		 1.197.234
1.616.775
1.612.666
1.500.367
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 269,55723
262,06013
257,44402
261,5656		 1.257.539
1.447.575
1.489.136
1.313.905
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 269,4621
261,84613
250,39218
251,73083		 1.258.929
1.451.133
1.607.797
1.481.381
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 31
36
36
36		 267,31798
257,88091
252,02057
254,67028		 1.289.751
1.517.518
1.580.076
1.429.566
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 267,03858
253,44395
246,52021
250,50233		 1.293.806
1.593.332
1.674.718
1.503.511
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 266,20267
244,40892
235,41927
230,43649		 1.305.930
1.750.831
1.875.926
1.911.073
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 263,74549
264,12065
269,81564
269,22737		 1.341.540
1.413.605
1.293.424
1.194.753
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 262,58241
244,78788
237,94586
231,56836		 1.358.424
1.744.005
1.829.151
1.885.530
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 260,88061
252,0532
252,77665
257,61661		 1.383.379
1.617.179
1.567.279
1.379.037
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 258,91484
249,60527
243,58333
243,18489		 1.412.191
1.659.585
1.726.595
1.642.227
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 256,50006
247,67149
239,90561
239,55386		 1.447.364
1.693.316
1.793.050
1.714.724
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 255,84607
255,24972
259,20781
252,53076		 1.456.948
1.562.374
1.460.323
1.467.094
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 255,17371
240,64538
234,52311
228,23504		 1.466.913
1.817.850
1.892.595
1.961.758
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
45
45		 31
52
47
47		 254,83066
244,25381
239,18913
232,27249		 1.471.949
1.753.584
1.806.226
1.869.900
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
51
52		 253,73301
241,54815
231,29199
226,25552		 1.488.181
1.801.549
1.953.701
2.008.191
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 253,68924
240,17052
233,36692
228,99834		 1.488.808
1.826.462
1.914.369
1.943.944
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
55
55		 41
41
57
57		 249,935
245,2002
239,89356
232,70863		 1.543.629
1.736.806
1.793.256
1.860.230
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 249,87942
245,176
234,38376
236,50497		 1.544.429
1.737.226
1.895.110
1.778.249
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 244,8509
241,30706
238,35462
234,87354		 1.618.373
1.805.974
1.821.651
1.813.144
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 244,80399
235,75404
224,92441
225,47087		 1.619.096
1.905.963
2.076.633
2.026.998
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 244,38715
235,9517
232,22054
232,65173