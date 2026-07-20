Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Karabük Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|130
130
120
120
|134
134
123
123
|476,16005
465,02048
488,27836
485,52413
|24.950
28.342
26.451
27.537
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|461,47134
442,47252
469,15319
468,17302
|36.163
44.190
41.275
41.190
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
100
100
100
|84
106
106
103
|346,89336
319,57868
344,21782
342,03188
|180.359
209.565
200.705
190.590
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
71
72
72
|343,04933
295,71393
433,25477
424,93489
|188.173
—
73.883
79.829
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|340,8809
—
—
—
|192.815
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|333,49489
308,64818
346,45914
329,85875
|209.446
238.603
196.053
215.693
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
72
72
|330,35472
304,88481
327,33162
323,65378
|216.887
249.588
240.938
229.760
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
66
72
72
|329,0005
290,63713
417,92659
409,02985
|220.216
—
89.791
96.200
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|327,92246
292,32975
410,57618
397,99688
|222.977
291.766
98.064
108.379
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|324,66045
307,282
346,76521
322,89394
|231.477
242.575
195.411
231.572
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
—
—
—
|67
—
—
—
|324,50366
—
—
—
|231.921
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
54
|319,4381
295,27948
314,90652
Dolmadı
|245.802
281.265
276.444
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
—
—
|10
1
—
—
|318,75695
Dolmadı
—
—
|247.675
Dolmadı
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|312,3277
—
—
—
|266.893
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Raylı Sistemler Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|309,54854
—
—
—
|275.686
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
21
21
12
|308,9693
290,92272
310,05076
Dolmadı
|277.671
—
291.845
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
32
62
46
|307,46661
290,52211
309,46196
Dolmadı
|282.604
—
293.842
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
20
30
|11
—
3
1
|305,35493
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|289.652
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|64
91
83
82
|295,82612
273,35930
295,62513
293,80781
|324.384
374.322
344.733
313.510
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|287,76662
272,24310
290,74479
279,72198
|358.163
380.027
365.120
365.059
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|274,27841
254,55095
285,82568
272,56874
|425.179
493.577
386.963
395.652
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
54
52
52
|263,33573
233,96132
288,27734
272,67514
|492.574
697.563
375.987
395.155
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
73
62
62
|255,15272
237,75840
279,63932
270,32545
|553.027
652.966
416.838
406.012
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|54
52
42
41
|227,04137
192,71606
247,69159
221,58361
|847.440
1.185.314
630.388
785.483
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|223,73448
—
—
—
|888.709
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
30
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|321,88377
344,07714
347,07440
351,89583
|137.641
160.852
119.014
105.393
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|254,3186
285,69479
271,48644
284,28337
|616.620
507.609
587.268
475.793
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
12
12
|9
8
12
12
|251,12923
267,98866
249,02723
247,39832
|647.926
672.366
823.674
848.091
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
32
74
72
|249,81794
269,13238
252,49053
248,36412
|660.689
661.013
785.096
837.159
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
85
80
80
|54
91
82
82
|247,14254
241,51789
249,59606
263,11104
|686.929
950.439
817.309
676.321
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|42
52
73
72
|246,62825
266,32392
270,01748
282,27681
|691.917
689.100
601.588
493.162
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|41
64
52
52
|246,5137
256,29623
258,17615
275,67590
|693.055
793.117
723.220
552.562
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
108
108
|83
84
114
111
|238,88929
263,75595
252,45317
285,28414
|767.058
715.303
785.492
467.446
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|32
49
42
41
|236,23154
241,21835
244,58444
245,36341
|792.263
953.654
873.598
871.113
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|32
49
42
41
|233,48417
235,36830
234,85020
223,49012
|817.781
1.014.721
983.701
1.119.698
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
70
70
|27
32
74
72
|231,15042
241,69733
232,63148
184,30583
|839.028
948.487
1.009.071
1.443.222
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|342,36698
341,69565
—
—
|148.389
150.605
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|42
54
84
82
|297,57293
304,75185
316,08700
316,48946
|364.583
319.151
310.478
313.060
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
70
|32
79
74
72
|271,41796
252,31143
260,49248
283,57329
|579.061
802.534
765.650
531.896
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
32
—
—
|262,26943
243,87575
—
—
|671.633
911.277
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
55
50
50
|47
57
53
52
|261,73786
258,03212
268,84952
267,79934
|677.287
733.195
677.825
677.254
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
40
40
|52
64
42
41
|250,36589
233,39621
246,60810
247,03361
|802.565
1.056.172
927.188
914.688
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
54
—
—
|242,60839
240,71928
—
—
|893.130
953.917
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
72
62
62
|241,62657
222,84019
242,89019
241,83165
|904.803
1.206.280
973.607
982.007
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
40
|63
62
41
41
|239,45016
230,64549
244,82882
245,70974
|930.412
1.095.070
949.188
931.294
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
45
45
|63
62
48
47
|239,05546
225,80210
235,07175
234,48079
|935.176
1.164.135
1.075.823
1.081.880
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
60
60
|54
77
64
62
|238,71668
228,26880
245,87379
248,06053
|939.205
1.129.078
936.273
901.713
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|32
31
27
26
|229,39777
220,85058
229,61232
226,28330
|1.049.360
1.234.716
1.150.402
1.197.914
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|42
42
84
82
|227,08798
223,22382
225,85248
225,76330
|1.076.323
1.200.771
1.202.862
1.205.400
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
22
22
21
|221,50891
225,53473
228,29729
230,28815
|1.139.943
1.167.955
1.168.751
1.140.780
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
32
31
|213,00677
218,50893
221,74819
214,81118
|1.231.970
1.267.827
1.260.844
1.362.277
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|354,46223
353,25501
362,87500
358,62975
|41.127
45.412
44.266
38.972
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Turizm Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|308,07476
298,50231
301,91167
285,93261
|63.211
73.842
73.340
68.635
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
71
70
71
|343,25304
329,99876
330,03309
330,77797
|443.083
560.639
575.188
520.569
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
66
67
|332,76823
322,5517
315,72404
310,58796
|522.222
629.046
708.488
692.031
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|52
67
67
67
|329,97045
317,19737
312,46763
307,25914
|545.502
683.050
742.440
724.607
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
62
|326,10267
314,04871
313,91089
296,66587
|578.841
716.817
727.415
837.062
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
61
|321,76448
313,63118
308,95309
307,63502
|618.606
721.382
779.999
720.918
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
72
71
72
|318,0927
308,35849
308,67197
306,82017
|653.520
780.769
783.083
729.078
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
31
—
—
|317,37232
313,11511
—
—
|660.581
726.959
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
25
|315,46786
308,94462
306,99139
305,98747
|679.678
774.022
801.765
737.580
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|305,21039
293,0275
291,67664
288,13836
|790.407
975.135
986.164
937.493
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|303,94125
300,19294
294,48393
298,50133
|804.891
880.235
950.269
816.960
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
61
62
|294,45749
286,0368
280,4441
277,57574
|919.384
1.073.489
1.138.069
1.075.005
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|294,14844
299,25268
—
—
|923.354
892.225
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
31
—
—
|293,34376
299,29709
—
—
|933.405
891.654
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Raylı Sistemler Makinistliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
61
62
|293,3314
282,1009
277,62507
279,99435
|933.567
1.131.596
1.178.464
1.042.142
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
81
81
82
|291,75211
276,17382
273,90655
277,84828
|953.454
1.221.589
1.232.175
1.071.315
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|290,34749
—
—
—
|971.571
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|288,72439
278,46258
265,61532
253,29992
|992.675
1.186.251
1.358.278
1.453.490
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|285,58917
—
—
—
|1.034.232
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|283,87853
—
—
—
|1.057.117
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|282,16839
268,64724
260,49415
259,57297
|1.080.226
1.340.424
1.439.241
1.346.476
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|278,74504
257,90951
252,91645
253,87141
|1.127.617
1.517.064
1.564.888
1.443.386
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|278,17168
273,78471
264,1883
266,40169
|1.135.495
1.258.470
1.380.417
1.237.667
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|277,66401
276,79944
292,40641
286,85445
|1.142.622
1.212.009
976.555
953.189
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|276,20657
275,81313
274,54287
270,37462
|1.163.115
1.227.090
1.222.846
1.177.586
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bulut Bilişim Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|274,96174
—
—
—
|1.180.345
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
35
|41
41
36
36
|274,11814
254,73941
270,38586
245,96725
|1.192.096
1.571.164
1.284.983
1.588.308
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|273,76084
252,07813
250,10821
250,67718
|1.197.234
1.616.775
1.612.666
1.500.367
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|269,55723
262,06013
257,44402
261,5656
|1.257.539
1.447.575
1.489.136
1.313.905
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|269,4621
261,84613
250,39218
251,73083
|1.258.929
1.451.133
1.607.797
1.481.381
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|31
36
36
36
|267,31798
257,88091
252,02057
254,67028
|1.289.751
1.517.518
1.580.076
1.429.566
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|267,03858
253,44395
246,52021
250,50233
|1.293.806
1.593.332
1.674.718
1.503.511
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|266,20267
244,40892
235,41927
230,43649
|1.305.930
1.750.831
1.875.926
1.911.073
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|263,74549
264,12065
269,81564
269,22737
|1.341.540
1.413.605
1.293.424
1.194.753
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|262,58241
244,78788
237,94586
231,56836
|1.358.424
1.744.005
1.829.151
1.885.530
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|260,88061
252,0532
252,77665
257,61661
|1.383.379
1.617.179
1.567.279
1.379.037
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|258,91484
249,60527
243,58333
243,18489
|1.412.191
1.659.585
1.726.595
1.642.227
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|256,50006
247,67149
239,90561
239,55386
|1.447.364
1.693.316
1.793.050
1.714.724
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|255,84607
255,24972
259,20781
252,53076
|1.456.948
1.562.374
1.460.323
1.467.094
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|255,17371
240,64538
234,52311
228,23504
|1.466.913
1.817.850
1.892.595
1.961.758
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
45
45
|31
52
47
47
|254,83066
244,25381
239,18913
232,27249
|1.471.949
1.753.584
1.806.226
1.869.900
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
51
52
|253,73301
241,54815
231,29199
226,25552
|1.488.181
1.801.549
1.953.701
2.008.191
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|253,68924
240,17052
233,36692
228,99834
|1.488.808
1.826.462
1.914.369
1.943.944
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eskipazar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
55
55
|41
41
57
57
|249,935
245,2002
239,89356
232,70863
|1.543.629
1.736.806
1.793.256
1.860.230
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|249,87942
245,176
234,38376
236,50497
|1.544.429
1.737.226
1.895.110
1.778.249
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|244,8509
241,30706
238,35462
234,87354
|1.618.373
1.805.974
1.821.651
1.813.144
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|244,80399
235,75404
224,92441
225,47087
|1.619.096
1.905.963
2.076.633
2.026.998
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|244,38715
235,9517
232,22054
232,65173