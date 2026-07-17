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Haberler Fotohaber Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:08

Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih döneminde özellikle mühendislik, sağlık ve mimarlık alanlarında eğitim almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Trabzon'da eğitim veren köklü devlet üniversitesinin 2 ve 4 yıllık programlarına ait güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde yakından takip ediliyor. İşte KTÜ bölümlerinin 2026 kontenjanları ve başarı sırası.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

1955 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü teknik üniversiteleri arasında gösterilen Karadeniz Teknik Üniversitesi, her yıl binlerce adayın tercih listesinde yer alıyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik ve eğitim fakülteleri başta olmak üzere birçok programda öğrenci kabul eden üniversitenin güncel yerleştirme verileri, adaylara tercih sürecinde önemli bir rehber sunuyor. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 2026 YKS tercih dönemine esas taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026

4-5-6 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
190
190		 123
123
195
195		 492,88754
484,26683
498,61505
496,74461		 14.540
17.522
19.490
19.660
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
100		 62
103
103
103		 468,21736
453,20180
475,55547
475,17913		 30.748
36.271
36.111
35.547
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
90
90		 41
52
93
93		 451,26867
433,69200
455,40812
455,76002		 45.011
51.245
53.212
51.562
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 434,55299
423,12323

 60.765
60.276
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 429,30227
408,64564
440,80042
433,99648		 66.179
73.770
66.732
71.079
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 427,58521
420,83426
457,32318
451,30794		 67.890
62.297
51.601
55.435
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 52
52
41
 421,50133
417,37192
452,58320
 74.397
65.392
55.726
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
100
100
100		 72
103
103
103		 414,41617
386,12767
416,24791
407,36340		 82.319
97.950
91.601
98.003
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 414,00151
388,59425
404,84446
383,53388		 82.768
95.177
104.755
125.753
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 400,40774
373,29804
390,42834
369,70900		 98.506
113.695
122.978
144.548
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 400,293
380,50274
415,23580
405,96784		 98.653
104.702
92.725
99.539
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 397,10668
363,82528
393,46894
375,91768		 102.444
126.669
118.999
135.852
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 56
56
56
56		 58
58
58
58		 395,0626
395,69653
442,44876
437,59724		 104.953
87.139
65.181
67.755
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
103
103		 391,872
357,21290
383,50138
368,28071		 109.069
136.367
132.585
146.685
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 140
160
160
160		 144
164
167
164		 378,49147
350,00891
367,86498
362,81977		 127.154
148.100
156.300
154.798
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 352,44724
323,04300
343,20793
327,42499		 169.611
201.176
202.864
221.140
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 351,998
339,13785

 170.489
167.397
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
115
115		 72
82
118
118		 350,84619
326,64561
353,59106
352,94972		 172.679
193.051
181.675
170.881
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 72
93
93
93		 335,51843
308,71676
327,83155
311,19795		 204.751
238.410
239.637
261.105
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
60		 52
52
47
26		 333,13983
300,69685
309,35710
Dolmadı		 210.315
262.734
294.208
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 332,26322
319,80729
361,88944
354,66659		 212.368
208.997
166.492
167.925
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 331,04473
308,54228
325,61111
307,17130		 215.225
238.939
245.509
272.330
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
 31
36
32
 328,50559
302,53003
318,48785
 221.504
256.870
265.538
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
30
30		 28
31
31
31		 324,28035
311,41422
331,82576
326,98429		 232.508
230.902
229.438
222.115
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
14		 15
15
15
15		 320,30723
302,10956
335,99105
320,93351		 243.397
258.205
219.304
236.281
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
 67
67
64
 320,05087
311,86307
369,40394
 244.086
229.614
153.802
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
54
70
70		 48
56
73
72		 313,65768
296,63960
317,48564
310,42085		 262.808
276.506
268.594
263.207
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
20
20
20		 16
10
11
4		 310,73844
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 271.949
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
60		 26
22
22
8		 308,37127
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 279.585
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
26
28
11		 306,9565
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 284.273
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
60		 36
19
14
22		 302,97887
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 298.034
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
82
82		 300,22174
286,98928
310,07850
293,30206		 307.885
312.361
291.753
315.165
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
80
80		 72
72
84
82		 299,40591
281,73103
294,76345
283,59880		 310.926
334.577
348.198
349.787
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
30		 47
47
42
31		 298,79659
280,08224
300,47375
287,73454		 313.250
341.979
325.978
334.604
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 287,70183
272,01034
285,24817
264,32985		 358.438
381.317
389.641
435.539
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
64
62		 281,24102
263,72599
281,05177
272,01552		 388.482
429.560
409.734
398.127
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 280,50882
262,84778
276,64795
260,26038		 392.076
435.034
432.476
457.447
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 41
41
42
31		 280,18097
263,20814
286,37222
272,12476		 393.705
432.752
384.401
397.646
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 280,1509
260,55777
266,29589
248,79080		 393.852
449.974
492.295
529.591
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Matematik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1


 240,37917
Dolmadı

 691.585
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
22
21		 238,76341
232,20084
238,80627
222,42033		 709.180
718.770
714.791
775.735
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
21		 26
26
26
22		 237,38462
225,05769
227,05332
224,69352		 724.675
809.048
846.143
749.692
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1


 235,54241
Dolmadı

 745.857
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
15
 4
1
4
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 316,85197
337,76180
305,88364
308,60981		 158.355
185.925
309.772
296.642
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 313,2169
352,69248
328,53903
326,60246		 174.754
131.179
188.345
198.372
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 370,56112
365,03817

 75.765
89.550
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
73
72		 367,21717
355,81895
359,74569
351,95593		 82.744
110.916
131.571
170.262
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
65
60
60		 47
67
62
62		 327,52174
314,09294
320,62668
316,46269		 203.071
265.078
286.003
313.200
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 316,74245
296,48485

 252.005
373.937
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
115
110
110		 62
118
113
113		 309,8617
284,27235
284,51771
283,78008		 288.372
468.791
532.683
530.241
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 47
62
64
62		 300,72156
287,44059
286,68197
292,73013		 343.594
442.679
514.537
460.200
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
145
140
140		 82
149
144
144		 296,94295
268,50965
265,07244
260,46106		 368.860
617.098
716.723
755.126
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
110
110
110		 62
113
115
113		 295,3932
274,97707
276,35464
277,77291		 379.590
552.640
605.321
581.901
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
120
120
120		 62
123
123
123		 292,98561
262,12561
257,36186
253,96700		 396.752
686.194
800.367
829.523
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
140
140
140		 82
144
144
144		 289,00417
262,03226
256,70448
254,24348		 426.555
687.271
807.894
826.255
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
53
52		 279,64368
276,77403
279,04344
280,62711		 504.062
535.714
580.832
556.799
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
100
100
100		 41
103
103
103		 277,31889
247,22674
241,43183
237,58954		 524.616
867.173
992.368
1.039.021
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
55
40
40		 52
57
41
41		 269,45228
248,13453
243,79916
238,55872		 598.183
855.490
962.072
1.025.616
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 250,15441
243,96383
252,73358
248,71358		 805.022
910.120
853.331
893.639
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
83
82		 391,87771
389,28783
390,33058
382,37536		 24.858
28.966
32.382
30.147
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
22
21		 366,44377
361,09634
362,12337
335,21772		 35.785
41.644
44.593
48.097
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

2 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 364,84603
349,87698
350,02494
349,10955		 312.073
412.995
424.454
399.999
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 357,84631
342,36716
331,37745
328,14216		 350.380
463.390
563.774
540.360
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
72		 345,57565
333,43139
325,99903
319,11995		 427.131
531.485
610.153
613.983
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
66		 345,0607
334,25713
328,1219
310,81516		 430.633
524.728
591.606
689.865
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
45		 35
45
46
47		 330,7535
309,09006
302,11341
294,02535		 538.903
772.304
857.439
867.412
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
71
71		 330,37052
329,00476
335,66904
328,38156		 542.116
569.267
528.445
538.479
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 326,68653
327,80536

 573.748
579.874
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
41
40
40		 324,61736
317,09412
308,77897
299,89249		 592.182
684.154
781.894
801.780
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 306,44619
300,10617
295,40912
299,88434		 776.425
881.270
938.857
801.877
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
62
61
62		 303,74327
292,05255
282,09555
277,33082		 807.191
988.510
1.114.945
1.078.411
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 31
46
47
47		 303,23705
293,50149
288,13672
284,52777		 813.067
968.722
1.032.621
982.699
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 299,2263
288,26771
276,67233
280,5627		 860.564
1.041.617
1.192.082
1.034.662
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
52
52
52		 299,03776
296,66959
284,78743
282,44105		 862.881
926.276
1.077.918
1.009.777
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
71
72		 298,05954
284,57434
276,44042
277,5064		 874.767
1.094.947
1.195.428
1.075.995
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
45		 36
47
47
47		 296,39206
292,74984
296,23498
295,99984		 895.256
978.939
928.477
844.673
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
46		 295,43593
288,58687
274,87613
276,73423		 907.203
1.037.048
1.217.800
1.086.632
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
62		 31
62
62
64		 295,07268
274,80466
269,6895
272,0253		 911.660
1.242.661
1.295.365
1.153.464
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
62
62
62		 294,23249
280,18637
270,29566
268,94654		 922.300
1.160.137
1.286.336
1.198.984
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Biyokimya
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
61		 293,67342
290,5501
277,83837
277,60646		 929.330
1.009.518
1.175.409
1.074.595
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
61		 293,28914
284,6809
271,4815
274,29671		 934.097
1.093.404
1.268.308
1.120.734
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 35
36
36
36		 290,29915
285,11102
290,87631
293,90708		 972.237
1.086.953
996.766
868.774
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
50
52		 288,15403
276,44267
266,03766
264,63441		 1.000.154
1.217.530
1.351.741
1.264.985
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 285,61362
271,77645
258,65391
263,24792		 1.033.920
1.290.171
1.469.332
1.286.821
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
41		 283,81695
274,9732
263,39576
261,3854		 1.057.943
1.240.115
1.393.012
1.316.757
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 281,98828
279,98245
267,23209
272,32743		 1.082.767
1.163.145
1.333.025
1.149.059
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 278,77177
281,94847

 1.127.254
1.133.883
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 272,61812
263,70666
251,40474
253,33005		 1.213.573
1.420.356
1.590.518
1.452.964
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 31
36
36
36		 270,70493
255,88848
249,49661
248,71912		 1.241.131
1.551.536
1.623.180
1.536.228
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 268,86551
257,98269
255,33063
261,11034		 1.267.460
1.515.755
1.524.108
1.321.235
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
62		 52
62
62
64		 268,48052
259,10558
252,53703
253,58744		 1.273.097
1.496.889
1.571.339
1.448.509
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 265,42541
254,84747
245,79267
252,38803		 1.317.052
1.569.329
1.687.572
1.469.670
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
20
21
21		 263,34269
255,07864
243,05453
241,88089		 1.347.351
1.565.404
1.736.150
1.667.845
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
 26
26
21
 263,26528
252,89014
233,84755
 1.348.468
1.602.818
1.905.325
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 260,75246
253,94644
239,87993
240,89732		 1.385.239
1.584.761
1.793.517
1.687.359
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 257,00659
251,17605
241,17509
245,5831		 1.439.910
1.632.247
1.769.893
1.595.490
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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