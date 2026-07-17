Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları

4-5-6 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
190
190
|123
123
195
195
|492,88754
484,26683
498,61505
496,74461
|14.540
17.522
19.490
19.660
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
100
|62
103
103
103
|468,21736
453,20180
475,55547
475,17913
|30.748
36.271
36.111
35.547
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
90
90
|41
52
93
93
|451,26867
433,69200
455,40812
455,76002
|45.011
51.245
53.212
51.562
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|434,55299
423,12323
—
—
|60.765
60.276
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|429,30227
408,64564
440,80042
433,99648
|66.179
73.770
66.732
71.079
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|427,58521
420,83426
457,32318
451,30794
|67.890
62.297
51.601
55.435
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|52
52
41
—
|421,50133
417,37192
452,58320
—
|74.397
65.392
55.726
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
100
100
100
|72
103
103
103
|414,41617
386,12767
416,24791
407,36340
|82.319
97.950
91.601
98.003
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|414,00151
388,59425
404,84446
383,53388
|82.768
95.177
104.755
125.753
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|400,40774
373,29804
390,42834
369,70900
|98.506
113.695
122.978
144.548
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|400,293
380,50274
415,23580
405,96784
|98.653
104.702
92.725
99.539
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|397,10668
363,82528
393,46894
375,91768
|102.444
126.669
118.999
135.852
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|56
56
56
56
|58
58
58
58
|395,0626
395,69653
442,44876
437,59724
|104.953
87.139
65.181
67.755
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
103
103
|391,872
357,21290
383,50138
368,28071
|109.069
136.367
132.585
146.685
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|140
160
160
160
|144
164
167
164
|378,49147
350,00891
367,86498
362,81977
|127.154
148.100
156.300
154.798
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|352,44724
323,04300
343,20793
327,42499
|169.611
201.176
202.864
221.140
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|351,998
339,13785
—
—
|170.489
167.397
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
115
115
|72
82
118
118
|350,84619
326,64561
353,59106
352,94972
|172.679
193.051
181.675
170.881
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|72
93
93
93
|335,51843
308,71676
327,83155
311,19795
|204.751
238.410
239.637
261.105
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
60
|52
52
47
26
|333,13983
300,69685
309,35710
Dolmadı
|210.315
262.734
294.208
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|332,26322
319,80729
361,88944
354,66659
|212.368
208.997
166.492
167.925
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|331,04473
308,54228
325,61111
307,17130
|215.225
238.939
245.509
272.330
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
—
|31
36
32
—
|328,50559
302,53003
318,48785
—
|221.504
256.870
265.538
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
30
30
|28
31
31
31
|324,28035
311,41422
331,82576
326,98429
|232.508
230.902
229.438
222.115
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
14
|15
15
15
15
|320,30723
302,10956
335,99105
320,93351
|243.397
258.205
219.304
236.281
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
—
|67
67
64
—
|320,05087
311,86307
369,40394
—
|244.086
229.614
153.802
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
54
70
70
|48
56
73
72
|313,65768
296,63960
317,48564
310,42085
|262.808
276.506
268.594
263.207
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
20
20
20
|16
10
11
4
|310,73844
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|271.949
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
60
|26
22
22
8
|308,37127
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|279.585
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
26
28
11
|306,9565
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|284.273
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
60
|36
19
14
22
|302,97887
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|298.034
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
82
82
|300,22174
286,98928
310,07850
293,30206
|307.885
312.361
291.753
315.165
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
80
80
|72
72
84
82
|299,40591
281,73103
294,76345
283,59880
|310.926
334.577
348.198
349.787
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
30
|47
47
42
31
|298,79659
280,08224
300,47375
287,73454
|313.250
341.979
325.978
334.604
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|287,70183
272,01034
285,24817
264,32985
|358.438
381.317
389.641
435.539
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
64
62
|281,24102
263,72599
281,05177
272,01552
|388.482
429.560
409.734
398.127
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|280,50882
262,84778
276,64795
260,26038
|392.076
435.034
432.476
457.447
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|41
41
42
31
|280,18097
263,20814
286,37222
272,12476
|393.705
432.752
384.401
397.646
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|280,1509
260,55777
266,29589
248,79080
|393.852
449.974
492.295
529.591
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Matematik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
—
—
—
|240,37917
Dolmadı
—
—
|691.585
Dolmadı
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
22
21
|238,76341
232,20084
238,80627
222,42033
|709.180
718.770
714.791
775.735
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
21
|26
26
26
22
|237,38462
225,05769
227,05332
224,69352
|724.675
809.048
846.143
749.692
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orman Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
—
—
—
|235,54241
Dolmadı
—
—
|745.857
Dolmadı
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
15
—
|4
1
4
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|316,85197
337,76180
305,88364
308,60981
|158.355
185.925
309.772
296.642
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|313,2169
352,69248
328,53903
326,60246
|174.754
131.179
188.345
198.372
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|370,56112
365,03817
—
—
|75.765
89.550
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
73
72
|367,21717
355,81895
359,74569
351,95593
|82.744
110.916
131.571
170.262
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
65
60
60
|47
67
62
62
|327,52174
314,09294
320,62668
316,46269
|203.071
265.078
286.003
313.200
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|316,74245
296,48485
—
—
|252.005
373.937
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
115
110
110
|62
118
113
113
|309,8617
284,27235
284,51771
283,78008
|288.372
468.791
532.683
530.241
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|47
62
64
62
|300,72156
287,44059
286,68197
292,73013
|343.594
442.679
514.537
460.200
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
145
140
140
|82
149
144
144
|296,94295
268,50965
265,07244
260,46106
|368.860
617.098
716.723
755.126
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
110
110
110
|62
113
115
113
|295,3932
274,97707
276,35464
277,77291
|379.590
552.640
605.321
581.901
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
120
120
120
|62
123
123
123
|292,98561
262,12561
257,36186
253,96700
|396.752
686.194
800.367
829.523
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
140
140
140
|82
144
144
144
|289,00417
262,03226
256,70448
254,24348
|426.555
687.271
807.894
826.255
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
53
52
|279,64368
276,77403
279,04344
280,62711
|504.062
535.714
580.832
556.799
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
100
100
100
|41
103
103
103
|277,31889
247,22674
241,43183
237,58954
|524.616
867.173
992.368
1.039.021
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
55
40
40
|52
57
41
41
|269,45228
248,13453
243,79916
238,55872
|598.183
855.490
962.072
1.025.616
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|250,15441
243,96383
252,73358
248,71358
|805.022
910.120
853.331
893.639
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
83
82
|391,87771
389,28783
390,33058
382,37536
|24.858
28.966
32.382
30.147
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
22
21
|366,44377
361,09634
362,12337
335,21772
|35.785
41.644
44.593
48.097
2 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|364,84603
349,87698
350,02494
349,10955
|312.073
412.995
424.454
399.999
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|357,84631
342,36716
331,37745
328,14216
|350.380
463.390
563.774
540.360
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
72
|345,57565
333,43139
325,99903
319,11995
|427.131
531.485
610.153
613.983
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
66
|345,0607
334,25713
328,1219
310,81516
|430.633
524.728
591.606
689.865
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
45
|35
45
46
47
|330,7535
309,09006
302,11341
294,02535
|538.903
772.304
857.439
867.412
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
71
71
|330,37052
329,00476
335,66904
328,38156
|542.116
569.267
528.445
538.479
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|326,68653
327,80536
—
—
|573.748
579.874
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
41
40
40
|324,61736
317,09412
308,77897
299,89249
|592.182
684.154
781.894
801.780
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|306,44619
300,10617
295,40912
299,88434
|776.425
881.270
938.857
801.877
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
62
61
62
|303,74327
292,05255
282,09555
277,33082
|807.191
988.510
1.114.945
1.078.411
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|31
46
47
47
|303,23705
293,50149
288,13672
284,52777
|813.067
968.722
1.032.621
982.699
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|299,2263
288,26771
276,67233
280,5627
|860.564
1.041.617
1.192.082
1.034.662
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
52
52
52
|299,03776
296,66959
284,78743
282,44105
|862.881
926.276
1.077.918
1.009.777
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
71
72
|298,05954
284,57434
276,44042
277,5064
|874.767
1.094.947
1.195.428
1.075.995
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
45
|36
47
47
47
|296,39206
292,74984
296,23498
295,99984
|895.256
978.939
928.477
844.673
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
46
|295,43593
288,58687
274,87613
276,73423
|907.203
1.037.048
1.217.800
1.086.632
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
62
|31
62
62
64
|295,07268
274,80466
269,6895
272,0253
|911.660
1.242.661
1.295.365
1.153.464
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
62
62
62
|294,23249
280,18637
270,29566
268,94654
|922.300
1.160.137
1.286.336
1.198.984
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Biyokimya
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
61
|293,67342
290,5501
277,83837
277,60646
|929.330
1.009.518
1.175.409
1.074.595
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
61
|293,28914
284,6809
271,4815
274,29671
|934.097
1.093.404
1.268.308
1.120.734
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|35
36
36
36
|290,29915
285,11102
290,87631
293,90708
|972.237
1.086.953
996.766
868.774
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
50
52
|288,15403
276,44267
266,03766
264,63441
|1.000.154
1.217.530
1.351.741
1.264.985
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|285,61362
271,77645
258,65391
263,24792
|1.033.920
1.290.171
1.469.332
1.286.821
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
41
|283,81695
274,9732
263,39576
261,3854
|1.057.943
1.240.115
1.393.012
1.316.757
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|281,98828
279,98245
267,23209
272,32743
|1.082.767
1.163.145
1.333.025
1.149.059
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|278,77177
281,94847
—
—
|1.127.254
1.133.883
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|272,61812
263,70666
251,40474
253,33005
|1.213.573
1.420.356
1.590.518
1.452.964
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|31
36
36
36
|270,70493
255,88848
249,49661
248,71912
|1.241.131
1.551.536
1.623.180
1.536.228
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|268,86551
257,98269
255,33063
261,11034
|1.267.460
1.515.755
1.524.108
1.321.235
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
62
|52
62
62
64
|268,48052
259,10558
252,53703
253,58744
|1.273.097
1.496.889
1.571.339
1.448.509
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|265,42541
254,84747
245,79267
252,38803
|1.317.052
1.569.329
1.687.572
1.469.670
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
20
21
21
|263,34269
255,07864
243,05453
241,88089
|1.347.351
1.565.404
1.736.150
1.667.845
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
—
|26
26
21
—
|263,26528
252,89014
233,84755
—
|1.348.468
1.602.818
1.905.325
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|260,75246
253,94644
239,87993
240,89732
|1.385.239
1.584.761
1.793.517
1.687.359
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Maçka Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|257,00659
251,17605
241,17509
245,5831
|1.439.910
1.632.247
1.769.893
1.595.490
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—